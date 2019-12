Atenţie la depăşirile pe timp de iarnă! Accident spectaculos filmat de la bordul unei maşini, un şofer a ajuns în şanţ VIDEO

Accidentul s-a produs joi, iar secvenţa postată pe Twitter arată cum maşina condusă de ofiţerul Brigăzii de Siguranţă este depăşită de un camion, al cărui şofer pierde după scurt timp controlul volanului. Utilajul de mare tonaj alunecă apoi pe drum şi ajunge în şanţ.

Patrula a făcut public videoclipul tocmai pentru a le reaminti şoferilor să fie răbdători, atenți și să conducă încet iarna. „Iată un memento pentru ajustarea vitezei. Condițiile meteo se schimbă rapid. Uneori, conducerea la limita de viteză nu este suficientă, trebuie totuși să reduci viteza”, este textul mesajului.

Here is a reminder from our last storm to adjust your speeds. Conditions change quickly; sometimes driving the speed limit is too fast. Luckily, no one was hurt.



K.S.A 8-1557 pic.twitter.com/pJHxicr08I