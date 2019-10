Articol publicat in: Societate

Atenţie la samsarii de maşini! Ce a păţit un bărbat care a cumpărat o maşină la mâna a doua

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat din Teleorman a cumpărat o maşină cu 150.000 kilometri declaraţi, numai că adevărul era cu totul altul: peste 600.000 km. O rablă care trebuia casată, dar pe care a dat zece mii de lei, după care a mai cheltuit încă atât ca să o repare. Bărbatul a cumpărat maşina din Bucureşti, iar vânzătorul i-a prezentat-o ca şi cum ar fi într-o stare bună. "Mi-a spus că a cumpărat maşina pentru a merge cu ea la peşte. N-am timp de ea, aşa că o vând", a povestit păgubitul. Omul a văzut neregula când a intrat pe aplicaţia specială a Registrului Auto Român. După trei zile de la cumpărare, maşina s-a stricat, aşa că păgubitul a mai cheltuit în jur de 10.000 lei să o repare. Prin intermediul unui avocat, a depus plângere şi speră să îşi recupereze banii. "A fost depusă o plângere pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă care este prevăzută cu până la 3 ani de închisoare. Am solicitat să fie tras la răspundere pentru fapta de înselaciune, am solicitat sa fie platit si un prejudiciu material de 10.000 lei, plus inca 10.000 lei daune morale pentru toata suferinta prin care a trecut de la momentul achizitionarii autoturismului cu kilometrajul dat inapoi", a declarat avocatul Adrian Cuculis. Fapta de înşelăciune este probată prin contractul de vânzare-cumpărare, iar vânzătorul va fi tras la raspundere chiar dacă nu recunoaşte. Maşina trebuia să fie casată şi nu mai avea dreptul de a circula pe drumurile publice. loading...

