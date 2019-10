Articol publicat in: Societate

ATENŢIE, ŞOFERI! Ce se întâmplă dacă permisul a expirat sau l-aţi uitat acasă. Nu scapă NIMENI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Conform noului cod rutier, neprezentarea actelor la cererea poliţistului este o abatere gravă. În funcţie de situaţie, amenda este mai mare (atunci când poliţistul consideră că refuzaţi nejustificat prezentarea permisului) sau mai mică (atunci când vă crede că aţi uitat actele acasă). OUG 195/2002, cunoscută şi sub denumirea generică de Codul Rutier, prevede următoarele: Art. 108 pct. 1 lit a/9: Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: a) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: [...] 9) refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului"). Art.101. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni (6-8 puncte de amendă, sau 870 - 1.160 de lei - n.r.) următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: 18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art.35 alin.(2). Art.35. - (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. Cod rutier: LISTA BOLILOR care te lasă fără permis auto. Diabetul, una dintre ele Dacă aveţi permisul suspendat şi conduceţi în această perioadă, vă încadraţi în situaţia descrisă la punctul "conducere fără permis": (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. COD RUTIER 2019. Atenţie, şoferi. De sâmbătă, dacă faci asta la volan rămâi instant fără permis În cazul în care conduceţi cu permisul auto expirat, pedeapsa este similară cu cea din cazul neprezentării actelor la control. Articolul 101 - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sancţiuni (6-8 puncte de amendă, sau 870 - 1.160 de lei - n.r.) următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: 1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat. loading...

