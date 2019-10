Articol publicat in: Societate

COD RUTIER 2019. Se dau până la 2900 de lei amendă pentru asta

COD RUTIER 2019. Conducerea unui autovehicul fără cauciucuri de iarnă pe un drum pe care a nins sau este acoperit de gheaţă se pedepseşte cu amendă de până la 2900 de lei. Foto: dcbusiness.ro Codul rutier arată că ca ori de câte ori şoferii se deplasează pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, maşinile trebuie să fie dotate cu anvelope de iarnă. Astfel, şoferii riscă amenzi între 1.305 de lei și 2.900 de lei. În plus, poliţiştii vor reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia. Citeşte şi Greşeala pe care o fac mii de şoferi fără să îşi dea seama. Amenda este URIAŞĂ Cum trebuie să fie anvelopele de iarnă 1. vehiculele de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată de până în 3,5 tone, inclusiv, precum și cele de transport persoane cu nouă sau mai puține locuri pe scaune (inclusiv cel al conducătorului auto), unde este necesară simpla dotare a vehiculului cu anvelope de iarnă 2. vehiculele de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată de mai mult de 3,5 tone, precum și cele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune (inclusiv cel al conducătorului auto), unde este necesară: În plus, anvelopele de iarnă trebuie să aibă înscripționate însemnele „M+S", „M.S." sau „M&S", unde „M" reprezintă o abreviere a termenului „mud" (noroi), în timp ce „S" reprezintă o abreviere a termenului „snow" (zăpadă).

