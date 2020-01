Au fost găsiţi muzicienii români suspectaţi de coronavirus. Decizie vehementă luată de autorităţi în cazul lor

Doi dintre muzicienii, unul din Arad şi unul din Cluj, au pus autorităţile pe jar după ce au fost de negăsit. Din fericirem aceştia au fost depistaţi şi sunt, în prezent, izolaţi la domiciliu pentru 14 zile, potrivit HotNews.ro.

Ceialţi 23 de muzicieni din Timișoara, care făceau parte din aceeași orchestră au intrat deja în carantină. Românii au fost într-un turneu de 50 de zile în China.

Iasmina Breșneni, instrumentist, a declarat că după turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atenția artiștilor și au aflat de coronavirus doar când au ajuns acasă.

"Nu am știut, la început, absolut nimic despre virus și nici nu exista acea problemă de care am auzit abia când am ajuns acasă. Am fost în acel oraș, dar am fost la început, pentru a pune viza de ședere. Am stat o zi. În perioada în care s-a declanșat virusul nu am trecut pe acolo. Oamenii acolo merg cu măști pe stradă pentru că aerul este poluat și majoritatea poartă pe stradă sau în încăperi acele măști, ceea ce am făcut și noi. Am purtat măști pentru a ne feri de aerul poluat", a spus ea.

Potrivit Iasminei, pe niciun aeroport grupul artiștilor români nu a fost anunțat despre pericolul coronavirusului din China, iar acum, odată ajunși acasă, artiștii spun că nu înțeleg panica.

"Noi nu am fost în zilele acelea afectate. Nici măcar în ultimele zile de turneu nu am știut despre acest virus. Totul s-a întâmplat acasă, când am ajuns în România a fost știrea. Nici măcar în Frankfurt nu a fost lume cu măști sau lume panicată”, a mai spus artista.

Directorul DSP Cluj, Mihai Moisescu, a transmis că doi artiști sunt izolați la domiciliu pentru 14 zile, după ce s-au întors din turneul din China și dacă vor avea simptome de febră sau tuse cei doi vor fi transferați la Spitalul de Boli Infecțioase.

Oraşul chinez Wuhan este plasat parţial în carantină, începând de joi, au decis autorităţile care încearcă astfel să oprească răspândirea virusului care a ucis deja 17 persoane.