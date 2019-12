Audieri maraton în cazul Caracal. Familia şi colegele Luizei, din nou în faţa poliţiştilor. Ce spune mama fetei

UPDATE: "Cred ca e a zecea oara pentru familia Melencu. Mai sunt niste aspecte care nu sunt cunoscute de anchetatori si as dori mult sa le spuna familia Melencu. Cu privire la parfum, stiti pozitia pe care o am. Acea idee era o prostie a unui asa-zis profiler. Am facut o incercare si Dinca nu a recationat la niciun parfum de calitate. Cu privire la intrebarile pe care le va pune anchetatorul, voi obiecta daca vor fi intrebari care nu au relevanta si voi insista sa se puna intrebari pertinente. Din ce am studiat eu din cele 21 de volume ale dosarului am constata ca fiecare persoana este lasata sa spuna ce vrea si intrebarile sunt la suprafata", a declarat Carmen Obârşanu, avocata familiei Melencu.

Familia Melencu va fi prezentă luni la DIICOT Craiova, alături de colegele și prietenul Luizei. Monica Melencu, mama fetei dispărute în luna aprilie, a declarat la România TV că vrea să discute despre martori. Totodată, avocatul Tonel Pop spune că datele din dosar sunt schimbate mereu de procurori. Audierile de luni sunt programate la ora 10.

"În primul rând, nu vreau dovezi de moarte! Aceste fete sunt traficate! O să vedem după ziua de luni ce se întâmplă şi vedem ce măsuri luăm! Chiar vreau să discut cu ambii avocaţi de martori, chiar vreau. Chiar nu sunt mulţumită de audieri, nu s-au luat în considerare persoanele pe care le-am zis", a spus mama Luizei Melencu.

Citeşte şi Familia Luizei a mers la mănăstire. Imagini emoţionante cu bunicul şi mama, rugându-se la icoana făcătoare de minuni VIDEO

Avocatul Tonel Pop este sceptic cu privire la aceste audieri: "Nu ştiu ce au dânşii acolo, ascund tot ce au facut în ultimele luni, ne dau volume făcute special pentru noi, schimbă datele. Volumul 21 e mereu altul, numai procurorii ştiu ce e acolo, îmi dau seama că au aruncat cu totul la gunoi", a declarat avocatul.

Pe de altă parte, şi Gheorghe Dinca va fi adus din arest in fata procurorilor DIICOT pentru a fi din nou întrebat, printre altele, ce a făcut cu Luiza. Între timp, anchetatorii se pregatesc să trimita dosarul în judecată.