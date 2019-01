Aurelian Bădulescu, declaraţii halucinante despre scandalul cu Mutu: "Decât să moară mama..." VIDEO

"A inceput sa faca presiuni asupra consilierilor generali. Disperat dupa analiza de aseara, le-a zis ca e obligatoriu sa sustina ce vrea dansul. In lipsa argumentelor, a inteles sa arunce asupra mea cu o sticla plina cu apa, lovindu-ma in zona fetei, moment in care a trebuit sa reacționez si m-am aparat. A iesit o incrancenare. Nu vreau sa il fac de ras pe domnul presedinte interimar al organizatiei Bucuresti.L-am rugat sa trecem ziua de azi, sa analizam statutul, sa nu ne facem de ras. A continuat cu presiunil...În faţa lipsei de argument juridic, acesta a înţeles să arunce asupra mea cu o sticlă plină cu apă, lovindu-mă in zona feţei, am reacţionat fără să mă mai temperez şi m-am apărat. A iesit o încrâncenare din care fiecare a înţeles ce a înţeles", a declarat Aurelian Bădulescu în exclusivitate la România TV.

La întrebarea "V-ati bătut?", Bădulescu a răspuns sec: "Pe româneşte, da!". "M-am ridicat de la masa şi pe principiul ”decît SA MOARA MAMA, MAI BINE SA MOARA MA-SA”, m-am năpustit asupra lui peste masa, au sarit consilierii intre noi, s-au suit peste mese, ca eu nu sunt de tinut, desi am slabit si cam asta a fost tot".

Declaraţia integrală a lui Aurelian Bădulescu:

Referitor la declaratiile potrivit cărora a mintit la Parchet când a fost audiat in dosarul protestului din 10 august, Badulescu a zis: "Luni, la ora 10, am fost citat. Am folosit cuvântul - mintit- ca a trebui sa subliniez o situatie care sa atraga atentia intregii presei, iar ceea ca am omis sa spun voi lamuri in fata organelor de cercetare, voi aduce elemente de detaliu".