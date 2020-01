AUSTRALIAN OPEN 2020. Simona Halep, prima reacţie după calificarea în turul doi. "În primul set am stat doar într-un colţ"

AUSTRALIAN OPEN 2020. ''Cu siguranţă a fost un meci dificil. Ştiam, pentru că am jucat contra ei acum câteva luni şi eram pregătită pentru un astfel de meci. Să mă aflu în turul al doilea este un sentiment foarte plăcut, să joc aici în Australia'', a spus Simona Halep. ''Cred că în setul al doilea mi-am găsit ritmul şi a fost mai bine. Am încercat să o alerg mai mult, pentru că în primul set am stat doar într-un colţ. Am fost mai puternică şi serviciul a fost mai bun în setul secund'', a mai comentat Halep.

Simona Halep a vorbit şi despre căzătura pe care a suferit-o, glumind pe seama acesteia, după ce a păţit un lucru similar şi în 2018 la Melbourne în primul tur, iar apoi a jucat finala. ''Dacă îmi amintesc bine, în 2018 a fost la fel, poate voi putea repeta (finala). E prea departe acest lucru ca să mă gândesc la el acum. Mă doare un pic încheietura mâinii. Trebuie să mă odihnesc şi să mă recuperez pentru turul al doilea'', a spus Halep despre accidentarea suferită la scorul de 5-5 în primul set.

Simona Halep a învins-o pe americanca Jennifer Brady, cu 7-5 (5), 6-1. Cele două s-au mai întâlni o singură dată, anul trecut, la Toronto, Halep câştigând cu 4-6, 7-5, 7-6 (5) în turul al doilea.

Simona Halep şi-a asigurat 128.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe câştigătoarea dintre britanica Harriet Dart şi japoneza Misaki Doi.