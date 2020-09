AUSTRIA-ROMÂNIA. Tătăruşanu, în război cu fanii: "Nu mă interesează ce părere au oamenii şi suporterii din România"

România va întâlni, luni, la Klagenfurt, de la ora 21.45, echipa Austriei, în etapa a doua a Grupei I a Diviziei B a Ligii Naţiunilor. "Nu mă interesează ce părere au oamenii şi suporterii din România, nu stau să răspund fiecăruia, am pierde foarte mult timp. Bineînţeles că eu ca portar mă simt responsabil pentru orice gol pe care-l iau. Sunt o persoană care este foarte critică cu mine şi îmi doresc să ajut echipa. La meciul cu Irlanda nu am avut ocazia, pentru că meciul a decurs de aşa natură. Sper ca mâine să o fac mult mai bine", a spus el, după ce fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir l-a considerat vinovat de golul egalizator primit în meciul cu Irlanda de Nord, scor 1-1.

AUSTRIA ROMANIA. Un suedez arbitrează meciul Austria - România din LIGA NATIUNILOR

Întrebat dacă este un război între jucătorii echipei naţionale şi cei din lumea fotbalului, oferindu-i ca exemple criticile formulate de Dumitru Dragomir şi de fost internaţional Ciprian Marica, Tătăruşanu i-a răspuns destul de nervos jurnalistului: "Nu pot să pui nişte întrebări normale despre jocul care a fost sau despre cel care va veni, trebuie să mă întrebi doar ce a zis Dumitru Dragomir sau Marica? Alte întrebări nu ai? Mi s-ar părea mult mai normal să-mi pui nişte întrebări normale, nu să încerci să deschizi un conflict. Chiar nu ai întrebări despre meci?"

Tătăruşanu a spus că echipa României va juca ofensiv, cu posesie, cu Austria, la fel cum a făcut-o şi cu Irlanda de Nord.

"A fost dezamăgire după meci, un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârşit, din păcate nu am reuşit să-l câştigăm. În acea seară cu toţii am fost dezamăgiţi, supăraţi, dar acum vine un alt meci, deja am uitat acel meci şi ne gândim la meciul de mâine şi ne gândim să luăm cele trei puncte. Este important să avem cât mai multe meciuri cu noul antrenor, să ne adaptăm la ce ne cere el şi este foarte bine că avem aceste două meciuri înainte de barajul cu Islanda. Vom practica probabil acelaşi joc ca în meciul cu Irlanda de Nord, vom încerca să avem posesia pentru că asta este ideea antrenorului. Deja am lucrat foarte mult pe această temă şi în niciun caz nu vom încerca să ne apărăm. Acestea nu sunt meciuri amicale pentru că jucăm barajul cu Islanda datorită acestei competiţii. Nu le tratăm ca meciuri amicale, sunt meciuri oficiale şi vrem să terminăm grupa pe primul loc, deşi nu va fi uşor", a precizat jucătorul de la Olympique Lyon.