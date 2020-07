Averea uriaşă a Clejanilor. Ce tarife percep Viorica şi Ioniţă

Viorica și Ioniță de la Clejani își selectează clienții mai ales după cât sunt de generoși financiar, iar sumele pe care cei doi le solicită nu sunt deloc neglijabile. Chiar dacă evenimentele și concertele s-au împuținat dramatic în ultima perioadă, din cauza pandemiei, iar acum sunt posibile doar în anumite condiții, artiștii de succes au strâns sume importante care ar putea să le asigure ceva vreme un trai mai mult decât decent.

Cei doi dețin o asociație, prin care au semnat mai multe contracte pentru evenimentele la care au participat. Astfel, conform tolo.ro, soții au încasat de la Primăria Sectorul 5 doar pentru un singur concert aproape 21.500 de euro. În conturile asociației "Dragostea de la Clejani" au intrat banii pe care în mod normal îi produceau într-un an întreg. Potrivit aceleiași surse, asociația nu are angajați, și are drept obiectiv "interpretarea și creația artistică".

Formația de lăutari a încasat pentru același concert încă 11.500 de euro, sumă care apare pe o altă firmă a lui Ioniță de la Clejani, "Moftify".

Potrivit presei, asociația Clejanilor a avut un venit de circa 140.000 de lei, în 2018, cu un profit de 79.606 de lei.