De la mătuşa Tamara, la Agripina Sechelariu şi la mama darnică a primarului Cherecheş. Cum îşi justifică politicienii averile VIDEO

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş este ultimul nume adăugat pe lista politicienilor care nu își pot justifica averile. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Curtea de Apel Cluj şi Parchetul în legătură cu averea primarului. Instituţia a constatat diferențe nejustificate de aproape 3 milioane de lei între avere și veniturile realizate de Cătălin Cherecheș.

"Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.741.026,318 lei între averea dobândită și veniturile realizate de către CHERECHEȘ CĂTĂLIN, Primar al municipiului Baia Mare, Județul Maramureș, în perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie 2017", se arată într-un comunicat al ANI.

Contactat de presă, primarul Cătălin Cherecheş a declarat că sesizarea în justiţie făcută de ANI este un abuz și că Agenția îl hărțuiește, în perspectiva alegerilor locale din anul 2020.

Nu este singurul politician care vede în ANI o mamă vitregă. Primarului municipiului Iași, Mihai Chirică, este un alt edil suspectat că și-ar fi ascuns averea. La scurt timp după ce a terminat de construit o vilă de aproximativ 200.000 de euro, ținută la secret, presa locală a aflat că primarul a trecut la o nouă achiziție exorbitantă. Edilul a cumpărat de această dată o proprietate de peste 800 de mp pentru fabuloasa sumă de 250.000 de euro. Surpriza o reprezintă faptul că proprietar în acte este nimeni altul decât fiul primarului, la momentul achiziției în vârstă de doar 11 luni. Alături de cel mic, în acte apare drept curator și bunica micuțului. Contactată de jurnaliștii Reporter de Iași, bătrâna de 74 de ani a recunoscut tranzacția și le-a mărturisit că a și contribuit semnificativ la cumpărarea proprietății.

"Dar am avut, de ce să nu am? Dacă n-am băut, n-am fumat, nu m-am dus nicăieri. N-am cumpărat mașină, nu nimic. Ce? Și-am avut și mașină, pardon. Am avut și mașină și am vândut-o. Am avut apartament cu trei camere în oraș. Eu am stat 42 de ani în oraș"

Și în jurul politicianului Marian Oprișan se află astfel de suspiciuni după ce a fost surprins la volanul unui autoturism de 118.000 de euro. Întrebat de unde a avut banii pentru maşină, în condițiile în care în declarația sa de avere nu figurează niciun cont cu o sumă atât de mare, Oprișan a avut o explicaţie-surpriză. "Banii au fost virati din contul mamei mele un cont care se afla de multa vreme sub controlul procurorilor anticoruptie".

Nimic nu este nou în politica românească. În perioada domniei absolute în Bacău a lui Dumitru Sechelariu, s-a petrecut o privatizare unică în țară. Pachetul majoritar al societății de transport public din municipiu a fost achiziționat de mama fostului primar, Agripina Sechelariu. Cu câteva luni înainte ca Sechelariu să piardă primăria și puterea politică, consiliul local a votat concesionarea transportului public pe 25 de ani către societatea controlată de acesta.