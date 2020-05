Avertisment de ultim moment al specialiştilor. Au fost descoperite noi simptome pentru COVID

Medicii au avertizat asupra pericolului de a dezvolta noi simptome pentru Covid-19. Mai exact, mulți medici din diferite țări susțin că pacienții care au făcut forme severe de Covid-19 au prezentat stări de confuzie, chiar delir sau au avut semne de alte tulburări mintale.

Avertizarea vine în contextul în care s-a obserevat că mulți dintre acești pacienți prezintă în mod straniu manifestări similare. Un exemplu este un pacient,trecut de 50 de ani, care a fost internat în spital după ce a fost găsit confuz, agitat și incoerent, toate fiind semne ale unor schimbări neurologice drastice, informează ABC News.

În prima fază, cadrele medicale au crezut că este vorba de meningită. Nu l-au suspectat de Covid-19, pentru că bărbatul nu avea simptome respiratorii specifice. Spre suprinderea lor, însă, bărbatul a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus, o procedură standard a respectivului spital, aplicată tuturor pacienților. Abia după ce bărbatul a pierdut orice legătură cu realitatea – fiind incapabil să mai spună cine este sau unde se află – a început să aibă și simptomele respiratorii comune asociate cu COVID-19. Ulterior, pacientul a fost transferat la Terapie Intensivă pentru a fi pus pe ventilație artificială. În toată aceastăm perioadă, pacientul era încă incapabil să înțeleagă ce i se întâmplă.

Cum se transmite noul coronavirus

SARS-CoV-2 se transmite la fel ca si celelalte virusuri care produc infectii respiratorii:

• Pe cale respiratorie, prin picaturile de secretie produse cand persoana infectata stranuta sau tuseste

• Prin contactul apropiat cu persoana infectata (atingere, strangere de maini)

• Prin atingerea suprafetelor contaminate, dupa care mainile neigienizate sunt duse la gura, nas sau ochi.

Odata patruns in corp, virusul ajunge in partea din spate a pasajelor nazale si se ataseaza de celulele mucoaselor, se multiplica si ajung la nivelul plamanilor. De aici, se raspandeste si la alte tesuturi din organism.

Cat timp este contagioasa o persoana cu COVID-19?

Oamenii de stiinta inca afla lucruri noi despre SARS-CoV-2. Ceea ce se stie in prezent este ca persoana cu COVID-19 poate transmite virusul inainte de a avea simptome (sunt asimptomatice). De aceea se recomanda distantarea sociala, purtarea mastii, spalatul des pe maini si izolarea la domiciliu in cazul celor care au simptome sugestive pentru COVID-19.

La cat timp dupa infectare apar simptomele?

Perioada de incubatie – intervalul cuprins intre momentul infectarii si cel al aparitiei simptomelor – este de pana la 14 zile. Durata medie de aparitie a simptomelor este de 5 zile.

Cine are risc mai mare de infectare?

Unele persoane au riscuri mai mari de a dezvolta complicatii asociate COVID-19. Este vorba despre persoanele in varsta si persoanele cu diferite afectiuni cronice, precum boli de inima, diabet zaharat, boli pulmonare, boli care slabesc sistemul imunitar, sau pacienti care urmeaza tratament imunosupresor. Si pacientii cu cancer, in general, sunt mai susceptibili la infectii, datorita organismului imunocompromis de tumora si tratamentele anticancerigene, avand in vedere ca acestea slabesc sistemul imunitar.

Dupa vindecare, este posibila reinfectia cu noul coronavirus?

Potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA, „raspunsul imun la COVID-19 nu este pe deplin inteles”. Opiniile existente sunt contradictorii, totusi, pana la acest moment nu exista suficiente dovezi stiintifice pentru a sustine ca infectia odata avuta va proteja de o posibila reinfectare ulterioara.

Care sunt semnele si simptomele COVID-19?

Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt: febra, tusea uscata si oboseala. Alte simptome care sunt mai putin frecvente si care pot sa apara la unele persoane sunt: durerile, congestia nazala, conjunctivita, cefaleea, durerile de gat, diareea, pierderea simtului gustului si a mirosului, eruptiile cutanate si inrosirea degetelor de la maini si picioare (apar ca si cum ar fi degerate). Aceste simptome sunt de obicei usoare si se manifesta gradual. La alte persoane infectate, apar doar simptome foarte usoare.

Majoritatea persoanelor (80%) afectate se recupereaza fara a avea nevoie de tratament la spital. Aproximativ 1 din 5 persoane cu COVID-19 prezinta o forma grava, cu probleme respiratorii. Persoanele in varsta si cele cu alte probleme de sanatate (hipertensiune arteriala, afectiuni cardiace, diabet, cancer) prezinta riscuri de complicatii. Totusi, oricine poate face o forma grava a COVID-19. Indiferent de varsta, persoanele care au febra si/sau tuse asociate cu probleme respiratorii (dispnee), durere sau presiune in piept si afectarea miscarii si a vorbirii trebuie sa ceara ajutor medical de specialitate.

Pierderea simtului mirosului si gustului

Intr-un studiu aparut pe 12 aprilie 2020 in jurnalul International Forum of Allergy & Rhinology, cercetatorii de la UC San Diego Health din SUA au aratat ca pierderea simtului mirosului si gustului este unul dintre simptomele ascociate COVID-19. „Pe baza studiului nostru, pierderea simtului mirosului si gustului este asociata cu un risc de 10 ori mai mare de a avea COVID-19 decat alte cauze ale infectiei. Cel mai frecvent simptom al COVID-19 ramane febra, dar oboseala si pierderea simtului mirosului si gustului pot sa apara dupa simptomele initiale”, afirma Carol Yan, otolaringolog si chirurg la UC San Diego Health. „Stim ca noul coronavirus este extrem de contagios. Studiul nostru sustine ideea de constientizarea a faptului ca pierderea simtului mirosului si gustului poate fi un semn precoce al COVID-19”.

Yan si colegii sai au monitorizat 1.480 de pacienti cu simptome de gripa si suspecti de COVID-19 care au fost testati la UC San Diego Health, in perioada 3 martie – 29 martie 2020. Dintre acestia, 102 pacienti au fost testati pozitiv si 1.378 negativ la noul coronavirus. Cercetarea a inclus si analiza chestionarelor provenind de la 59 de pacienti cu COVID-19 si de la 203 pacienti cu test negativ.

Potrivit lui Yan, cercetarea a demonstrat prevalenta crescuta si prezenta unica a unor anumite deficiente senzoriale la pacientii infectati cu noul coronavirus. La cei la care au semnalat pierderea simtului mirosului si gustului, acest simptom a fost accentuat. Vestea buna este ca recuperarea simtului mirosului si gustului s-a observat la majoritatea pacientilor in mai putin de 2 - 4 saptamani de la infectie.

COVID-19 versus gripa, viroze si alergii

Infectia COVID-19 are simptome comune cu gripa, virozele si alergiile, dar si manifestari care o diferentiaza de acestea.

De pilda, virozele se manifesta rareori prin febra, simptom comun pentru gripa si COVID-19, in vreme ce acest simptom lipseste in cazul alergiilor. Virozele rareori determina complicatii precum pneumonia (adesea secundara unei infectii bacteriene) sau internare. In schimb, riscurile de complicatii sunt mai mari in cazul gripei si al COVID-19.