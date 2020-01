Avertizare de ploaie şi polei. COD GALBEN de la ANM

COD GALBEN de la ora 9:00 până la ora 12:00

In zona : Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Barcani, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Valea Crișului, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Moacșa, Arcuș, Valea Mare;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Hălchiu, Sânpetru, Budila, Măieruș, Crizbav, Ormeniș, Augustin;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri înghețate (chiciură)

Meteorologii au emis, luni, noi avertizări nowcasting Cod galben de ploi şi polei în zone din Transilvania şi Crişana, respectiv de ceaţă în localităţi din patru judeţe situate în Muntenia şi Moldova.



Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 9:00, în judeţele Arad (îndeosebi în: Pecica, Nădlac, Curtici, Macea, Secusigiu, Semlac, Şeitin, Iratoşu, Grăniceri, Socodor, Peregu Mare, Pilu, Dorobanţi şi Zerind), Bihor (Ciumeghiu şi Avram Iancu) şi Timiş (în: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaş, Dudeştii Vechi, Lenauheim, Comloşu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Şandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche şi Valcani) se vor semnala ploi care, izolat, favorizează depuneri de polei.



De asemenea, până la ora 10:00, în zone din judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău şi Călăraşi va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri

ORA 07.53 Cod galben de ceaţă densă în nouă judeţe, luni dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă în nouă judeţe din Dobrogea, Transilvania şi Muntenia, valabile în următoarele ore.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în judeţele Constanţa şi Tulcea se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 metri.