Avion prăbuşit peste o casă. Nu există supravieţuitori, au murit şi trei persoane care se aflau în locuinţă VIDEO

Pilotul și trei persoane care se aflau în locuința din California au murit pe loc, după ce avionul a căzut peste clădire și a provocat un incendiu de proporții. Alte două persoane au ajuns la spital, cu răni ușoare.

Avionul, un Cessna 414A, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe un aeroport aflat în apropiere. Imaginile surprinse după accidentul aviatic arată bucăți din aeronavă împrăștiate pe o suprafață mare, inclusiv pe acoperișurile locuințelor din zonă, iar localnicii încearcă să stingă flăcările cu furtunurile din grădină.

Un martor a declarat că mulți oameni se aflau în case la momentul producerii accidentului aviatic și că sărbătoreau finala Super Bowl.

„S-a auzit o bubuitură puternică. Am fugit afară crezând că a lovit cineva mașina fiicei mele. Când m-am uitat în sus am văzut o bucată mare de avion. Nu știam ce este atunci. Apoi am văzut fumul dens. Doamne, a fost îngrozitor! Până când m-am dus în spatele casei luase deja foc”, a spus o localnică.

Anchetatorii încearcă acum să recupereze toate resturile avionului și să determine cauza prăbușirii aeronavei.