Avioanele de la Cluj-Napoca au fost oprite la sol. Sute de oameni sunt blocaţi

Toate cursule de pasageri nu mai intră în județul Cluj-Napoca, iar toate avionele vor rămâne la sol. În acest moment, aproximativ 200 de persoane sunt blocate pe aeroport și așteaptă decizia Ministerului Transportului.

”A fost o lipsă de comunicare, dinspre aeroport către autorități. DIn momentul în care am fost informați am început să luăm măsuri. Astăzi am știut despre aceste curse și am acționat. Aseară erau trei curse programate, iar în dimineața asta au apărut încă trei” , a declarat prefectul județului.

”În acest moment persoanele se află în așteptare. Cursele trebuie autorizate de Ministerul Transporturilor, prin urmare cei care se află în aeroport rămân aici” , a adăugat acesta.

Scene uluitoare pe aeroportul din Cluj. Mii de români pleacă să muncească în Germania

Aproape 2.000 de oameni veniţi din mai multe judeţe din Transilvania şi Moldova au aglomerat joi parcarea din faţa aeroportului din Cluj. Aceştia au aşteptat pentru a pleca să lucreze în agricultură în Germania.

Premierul Ludovic Orban spune că este convins că directorul Aeroportului Cluj va fi demis de Consiliul Judeţean după incidentul de joi, când peste o mie de români care pleacă la muncă în Germania s-au înghesuit acolo. Orban menţionează că directorul aeroportului a fost demis anterior, dar a câştigat în instanţă repunerea sa pe funcţie.