Avionul cu 83 de persoane prăbuşit în Afganistan aparţinea Forţelor Armate ale SUA. Imagini teribile cu epava fumegând VIDEO

Responsabilitatea pentru doborârea aparatului de zbor şi-au asumat-o talibanii, care au fost primii care au spus că a fost vorba de un avion american. Dovada a apărut abia după ce au fost difuzate primele imagini de la faţa locului, cu epava fumegând.

Aeronava s-a prăbuşit în Provincia Ghazni, aceasta fiind înregistrată în baza de la Kandahar.

Avionul era unul de tip Bombardier Global Express E-11A BACN şi în el se aflau mai mulţi ofiţeri de rang înalt ai SUA, potrivit corespondenţilor de presă de la faţa locului.

#Breaking: The USAF military E-11A BACN has crashed in #Afghanistan due to a unknown cause, but some reports suggest that it was allegedly shot down by #Taliban terrorists in the area. Reports that there were 86 people on board the aircraft and are dead. #US pic.twitter.com/4QKeEq68yu