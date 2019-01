Avocata Laura Vicol s-a înscris în Partidul România Unită

"Eu nu sunt un om politic, însă va motiva conduita și maniera în care pun problema, deși îi deranjează pe foarte mulți oameni. Am emoții, evident, este un teren nou pe care intru. O să învăț, pentru toți există un început. Așa cum am mai spus de atâta timp și o spun încontinuu, eu sunt un om care își iubește țara. Sunt o naționalistă convinsă. Am emoții! Uite, când mă pui să vorbesc despre mine, am emoții", a declarat Laura Vicol la România TV.

Avocata a primit deja și două funcții în Partidul România Unită, iar președintele partidului, Bogdan Diaconu, crede că aceasta va avea o contribuție importantă la viitoarele alegeri.

"Laura este o naționalistă convinsă și o luptătoare aprigă împotriva abuzurilor și împotriva a tot ce nu-i drept! Sunt convins că, din postura de președinte PRU București și președinte a organizației de femei PRU, Laura Vicol va lupta la fel de aprig și va avea o contribuție determinantă în realizarea obiectivelor Alianței PRM + PRU!", a declarat Bogdan Diaconu.