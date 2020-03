Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul Sorinei Pintea

"Ne-am adresat directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu unele întrebări, ca să înţelegem următorele lucruri. Vrem să ştim în ce măsură Arestul este pregătit să răspundă cerinţelor speciale pe care o astfel de persoană le are. Privarea de libertate nu trebuie să echivaleze cu agravarea unei boli sau o condamnare de moarte. Am cerut explicaţii despre procedura cu privire la transportarea unei persoane deţinute către un spital. De ce se fac astfel de scăpari către presă. Am cerut informaţii despre proceduri, protocale pentru a respecta dreptul pacientului la confidenţialitate. (...) Procedurile trebuie aplicate în aşa fel încât demnitatea persoanelor aflate în această situaţie să fie respectată. Statul este obligat să asigure măsuri de detenţie care să nu îi afecteze starea de sănătate", a declarat Renate Weber, miercuri seară, la Antena 3.

Viorica Dăncilă, despre cazul Sorinei Pintea: "A fost pusă într-o situaţie degradantă. Justiţia se face în sala de judecată"

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost scoasă din arest, marţi seară, pentru un nou consult medical, dat fiind că, în condiţiile în care suferă de o boală autoimună, starea sa sănătate s-a agravat.

Avocaţii lui Pintea au criticat faptul că autorităţile au creat condiţiile pentru ca aceasta să fie filmată de aproape, încătuşată şi într-o stare fizică precară.