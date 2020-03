Avocatul Poporului suspendă audienţele până la finalul lunii martie

"Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul să se desfășoare numai prin telefon sau poștă, din motive de siguranță medicală, legate de epidemia de Coronavirus. Activitățile de audiențe, atât la sediul central cât și la Birourile Teritoriale, vor fi suspendate începând cu 10 martie până la 31 martie 2020, urmând ca, după această dată, să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației", potrivit unui comunicat al instituției.

Citeşte şi: Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul Sorinei Pintea. Ce i-a cerut Renate Weber şefului Poliţiei Capitalei

Instituția a mai precizat că după 31 martie se vor lua decizii legate de activitate, în funcție de evoluția coronavirusului în țară.

Gabriela Firea, despre închiderea şcolilor

Citeşte şi: Scolile ar putea fi ÎNCHISE din 10 martie. Orban: "Măsura este în analiză". Decizie de ultima oră la Ministerul Educaţiei

Gabriela Firea a anunţat, luni, la comandamentul de urgenţă de la primărie, în contextul extinderii infectării cu coronavirus în România şi apariţia primelor cazuri la Bucureşti, că a decis suspendarea activitpţii teatrelor şi a concercetelor în BUcureşti. De asemenea, s-a decis ca evenimentele sportive să se desfăşoare fără spectatori. În privinţa şcolilor şi grădiniţelor, Gabriela Firea a spus că, din punctul ei de vede, ar trebui suspendate cursurile în şcoli şi grădiniţe.

Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat luni suspendarea activităţii teatrelor aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

"Avand în vedere confirmarea a doua cazuri în Bucureştei si a numarului de persoane in carantina, si peste 800 de persoane in carantina în Capitală, anunţ:

suspendarea activitatii teatrelor aflate in subordinea PMB până la 31 martie,

suspendarea concertelor, evenimentelor de catre Opera Comică pentru Copii, Centrul Municipal pentru Tineret, Centrul pentru Seniori, ARCUB, Creart, PROEDUS, Muzeul Literaturii, Muzeul Municipiului Bucureşti

meciurile CSM Bucureşti se vor desfasura fara spectatori

masuri sporite in spitalele aflte in subordinea PMB

DGASMP va lua masuri pentru protejarea persoanelor fara adopost", a anunţat Gabriela Firea.

Primarul general Gabriela Firea a cerut închiderea şcolilor şi a grădiniţelor din Capitală, în contextul coronavirusului. Firea este de părere că menţinerea şcolilor deschise poate duce la răspândirea virusului.

"Şcolile sunt în administrarea primăriilor de sectoare. Discuţiile sunt pro şi contra în societate. Putem să nu închidem nicio şcoală, nicio grădiniţă şi să aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Este şi această variantă susţinută public de foarte multe persoane. Dar putem să fim preventivi, responsabili şi înţelepţi, să închidem şcolile şi grădiniţele. Şi vă spun şi de ce, care este pericolul: domnul care a venit din Italia, de la Roma (...), nu a intrat imediat în izolare, s-a întâlnit cu nişte persoane. Când a rămas la domiciliu izolat, s-a întâlnit cu prietena, cu fiica şi cu prietenul fiicei. Prietena este şi ea bolnavă, a avut test pozitiv de ieri, este internată. Îi doresc multă sănătate, dar şi ea este la serviciu şi s-a întâlnit cu toţi colegii. Acei colegi au copii, părinţi. Vă daţi seama ce înseamnă o adevărată anchetă epidemiologică?", a declarat ea în cadrul comandamentului de urgenţă convocat la sediul Primăriei Capitalei.