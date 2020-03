Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul Sorinei Pintea. Ce i-a cerut Renate Weber şefului Poliţiei Capitalei

Sorina Pintea suferă de o boală autoimună, iar printre simptome se numără şi o semipareză. Fostul ministru al Sănătăţii a fost adus în cătuşe.

"Ne-am adresat directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu unele întrebări, ca să înţelegem următorele lucruri. Vrem să ştim în ce măsură este pregătit să răspundă cerinţelor speciale pe care o persoană le are. Privarea de libertate nu trebuie să însemne o condamnare de moarte. Am cerut informaţii despre procedura cu privire la transportarea unei persoane deţinute către un spital. De ce se fac astfel de scăpari către presă. Am cerut informaţii despre proceduri, protocale pentru a respecta dreptul pacientului la confidenţialitate.

Noi fiind o instituţie în primul rând de mediere, acţiunile pe care le putem face sunt în primul rând de recomandare de schimbare a unor legi sau regulamente şi recomandări privind respectarea legilor. Procedurile trebuie aplicate în aşa fel încât demnitatea persoanelor aflate în această situaţie să fie respectată. Statul este obligat să asigure măsuri de detenţie care să nu îi afecteze starea de sănătate", a declarat Renate Weber la Antena 3.

Sorina Pintea, cercetată într-un dosar pentru luare de mită, a fost grav afectată de incidentul de marţi seara când a fost dusă cu cătuşe la mâini la Policlinica MAI pentru a fi consultată de un medic. Întrebat de jurnalişti ce părere are despre acest lucru, Victor Costache i-a luat apărarea fostului ministru al Sănătăţii şi a spus că este regretabil ca un bolnav să fie încătuşat.

Echipa fostului ministrul al Sănătăţii, Sorina Pintea, a postat, miercuri seară, un mesaj pe Facebook în care cere justiţiei să facă dreptate în cazul fostului politician, considerând că este inuman ca un om care suferă de o boală gravă să fie lăsat fără asistenţă medicală specializată.

Fostul ministru al Sănătăţii a fost reţinut vineri seară, iar Tribunalul București a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Sorina Pintea este acuzată pentru luare de mită în formă continuată. DNA susţine că există probe că Sorina Pintea a luat de mită sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, bani ce reprezentau 7% din valoarea unui contract de la Spitalul din Baia Mare.

Sorina Pintea a contestat deja măsura arestului preventiv. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit să judece vineri, 6 martie, contestaţia depusă de fostul ministru al Sănătăţii.

Marţi seară, Sorina Pintea a fost suspendată din PSD. Întrebat dacă în şedinţa PSD s-a discutat despre cei care au probleme cu legea, Marcel Ciolacu a răspuns că "Partidul nu trebuie să reacţioneze pe cazuri personale. Uitaţi-vă la doamna Pintea. Are şi o problemă medicală gravă. Sper să ia măsurile necesare ca totul să fie în regulă. Trebuie să fie o decizie asumată politic de partid. Astăzi s-a făcut o propunere clară. Cine primeşte un mandat de arestare este suspendat de drept din partid sau o condamnare în prima instanţă. Decizia politică este ca doamna Pintea să fie suspendată sau oricine altcineva ar fi în această situaţie".

Recent, Sorina Pintea a anunţat că a fost diagnosticată cu dermatomiozită, o boală în care agresiunea imună are loc la nivelul vaselor din învelisul conjunctiv al fasciculelor musculare.