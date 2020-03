Axinte de la Vacanţa Mare, izolat din cauza coronavirus şi supravegheat de la distanţă prin holter. "E foarte bine. Îl am lipit aici"

În cazul în care apar semne de îmbolnăvire, este trimisă ambulanţa la casa suspecţilor care sunt apoi testaţi. Prin acest mod, în care nimeni nu este expus riscului, au fost identificaţi cinci bolnavi de coronavirus. Doi dintre aceştia sunt deja vindecaţi, conform Ştirileprotv.

În prezent, autoriţilor au în dotare 300 de dispozitive medicale de monitorizare, numite holtere. Acestea au fost montate unor persoane din Bucureşti, cărora i-a fost impusă izolarea sau carantina.

Actorul Florin Petrescu, cunoscut pentru rolul din Axinte din grupul "Vacanţa Mare", spuen că este monitorizat de două zile şi mai are încă cinci.

"E foarte bine. Îl am lipit aici. Medicii văd tot ce se întâmplă. Mă sună o dată la două zile", a precizat Florin Petrescu, conform sursei citate.

Cei mai importanţi parametri despre sănătate ajung la Ministerul Sănătăţii şi la Centrul Caraiman al Sectorului 1. Suspecţii sunt monitorizaţi astfel de cadre medicale care pot vedea ce care cel care poartă un astfel de holter, dacă se mişcă sau dacă face sport în casă.

Până în prezent, prin această modalitate au fost identificate cinci cazuri de persoane contaminate cu noul cornavirus. Ultimul caz este un bărbat de 45 de ani care iniţial era asimptomatic.

"Am văzut că are temperatura aproape 40, saturația de oxigen coborâse sub 90. Am sunat și am trimis ambulanța și a fost confirmat pozitiv", a explicat Livia Gomez, director general Complexul Multifuncțional Caraiman.

Pe lângă holterele acum în folosință, oficialii ar urma să primească în perioada imediat următoare 3000 de dispozitive. Insuficiente însă, dacă stăm să ne gândim că în acest moment, în carantină, sunt peste 7000 de persoane, iar alte 124.000 sunt izolate la domiciliu.