Axinte de la Vacanţa Mare, la DNA. Actorul este suspect într-un dosar de şantaj. "Avea nevoie de un ţap ispăşitor"

"Este un dosar mai vechi de opt ani despre care acum daca e in desfasurare nu prea am voie sa vorbesc pana nu se finalizeaza totul. Sper sa nu mai dureze opt ani, sa se termine odata nebunia asta si sa ma linsitesc si eu. Am vrut sa fac un bine, Secureanu stia ca sunt prieten cu Diaconescu si a vrut sa ii fac cunostinta, probabil avea nevoie de tap ispasitor si le-am facut cunostinta." , a spus actorul la România TV.

Acesta neagă toate acuzaţiile şi a explicat că singurul lucru adevarat din dosar este vacanţa în Dubai.

"Nu , nu este nimic adevarat. Decat ca am plecat in Dubai si Secureanu a zis ca vrea sa mearga si el si mi-a dat 3000 de lei sa imi dea bilete de avion. Era 1600 de lei execursia şi asta a fost toată chestia. Nu stiu, sper sa se finalizeze ca nu am facut niciun rau. Eu in naivitatea mea am vrut sa fac un bine".

Florin Petrescu, cunoscut drept Axinte, de la trupa de comedie "Vacanţa Mare" are calitatea de suspect într-un dosar de la DNA deoarece ar intervenit pentru Florin Secureanu, fost director al Spitalului Malaxa, din Bucureşti, într-o campanie în televiziunea lui Dan Diaconescu.

„Se fac cercetări că am vrut să ajut pe cineva. A zis: «Eşti prieten cu Dan Diaconescu, zi-i să nu mai spună de spitalul nostru». Şi m-am dus la Dan şi i-am zis să nu mai facă şi el atâtea probleme, că Secureanu (Florin Secureanu, fostul director al Spitalului Malaxa, n.r.)... (Dan Diaconescu ar fi spus - n.r.) «Domne, dacă vrea să ne ajute, să sponsorizeze OTV-ul». Şi eu i-am pus în legătură”, a spus actorul la sediul DNA.

Potrivit avocatului actorului, dosarul a fost deschis în urma cu 8 ani de zile, iar Petrescu este deocamdată este suspect, sunt indicii pentru care domnul Petrescu ar fi făcut un gest pentru domnul Secureanu”, a spus avocatul actorului.