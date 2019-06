Bacalaureat 2019. Horia Brenciu a picat BAC-ul. Incredibil ce notă a luat la proba scrisă de limba română

Bacalaureat 2019. Fanii cântăreţului au aflat că Horia Brenciu a picat BAC-ul. “Pe parcursul şcolii, în 12 ani, am avut doar două mici probleme. Prima a intervenit în clasa a IX-a, când am rămas corigent la ma­tematică. Am luat 2 la matematică, fiindcă n-am fost atent la oră, iar doamna profe­soară Banea mi-a zis: „N-o să treci! Nu-ţi dau încă o notă mare ca să faci 5.” Şi-i mulţumesc şi azi pentru asta, căci altfel nu m-aş fi îndrăgostit de matematică”, a mărturisit Brenciu.