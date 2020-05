Bacalaureat 2020 şi Evaluare Naţională 2020 pe baza mediilor din anii de studiu, propunerea sindicatelor din Educaţie

Bac 2020 şi Evaluare Naţională 2020 ar putea fi anulate. Cel puţin aşa sună propunerea unui sindicat din Educaţie. "Aşa cum se ştie, USLIP IAŞI a adresat un set de întrebări Prim Ministrului şi Preşedintelui României, domnii Ludovic Orban, respectiv Klaus Iohannis. Administraţia Prezidenţială a înaintat Memoriul către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de unde se aşteaptă un răspuns. USLIP IAŞI îşi menţine cu fermitate punctul de vedere că Examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională nu pot fi organizate în condiţii de siguranţă deoarece riscul de infectare va fi foarte ridicat”, anunţă organizaţia sindicală.

Conform sindicaliştilor, există numeroase mesaje de îngrijorare profundă din partea părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice cu privire la acest aspect.

”În acest context dorim să o cităm pe doamna Ministru al Educaţiei, Monica Anisie care a declarat, din nou, pe 02.05.2020, la un post naţional de televiziune că "sănătatea elevilor şi a profesorilor este cea mai importantă!". Această axiomă nu se potriveşte însă cu intenţia declarată în aceeaşi intervenţie televizată, de a organiza totuşi examenele în lunile iunie şi iulie”, spun reprezentanţii USLIP.

În opinia lor, mai este timp pentru a se decide o manieră sigură de a parcurge Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională.

”Punctul nostru de vedere este că echivalarea cu media anilor de studii a celor două examene este în acest moment unica opţiune fezabilă de a ieşi din această dilemă”, spun sindicaliştii.

Ce spun ministrul Educaţiei de Bac 2020 şi Evaluare 2020

Ministrul Educaţiei Monica Anisie a anunţat că Evaluarea naţională şi bacalaureatul se vor susţine în conformitate cu noua programă şi respectând calendarele comunicate deja. Evaluarea Naţională începe din 15 iunie, iar examenul de bacalaureat începe cu probele scrise pe 22 iunie şi va continua cu probele pentru competenţe. Calendarul acestora va fi comunicat ulterior.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a vorbit despre desfășurarea probelor de Bacalaureat, în contextul pandemiei de COVID-19.

"În cadrul Ministerului Educației se lucrează la calendare și am anunțat public deja că deocamdată vorbim despre prima sesiune de Bacalaureat, cea din data de 22 iunie, atunci când vom începe numai cu probele scrie. Deci probele de competențe vor fi date numai după probele scrise", a declarat Monica Anisie, în direct la Digi24.

În contextul în care președinta Consiliului elevilor a cerut amânarea Bacalaureatului cu două săptămâni, pentru că elevilor le este frică și nu se simt suficient de pregătiți, ministrul Monica Anisie a răspuns:

"În toată acestă perioadă am avut o comunicare cu Consiliul Național al Elevilor și am discutat mai multe aspecte, inclusiv acesta. Trebuie să ne gândim încă că trebuie să luăm măsurile de siguranță și să nu-i expunem pe elevi. Acestă perioadă de 22 iunie, în care încep probele de Bacalaureat, considerăm că reprezintă perioada cea mai bună pentru elevi. În acest moment, calendarele sunt în lucru și vor fi prezentate publicului săptămâna viitoare", a completat ea.

Cum se vor desfășura probele și ce va fi diferit?

"Probele se vor desfășura cu măsuri de siguranță și Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătății, a realizat un Ordin comun în care sun prevăzute măsurile de siguranță și îi asigur pe elevi că trebuie să privească cu încredere la aceste examene pentru că ele reprezintă momentul în care finalizează un ciclu de învățământ. Noi am pus la dispoziția elevilor, teste de antrenament, de pregătire în toată această perioadă, am luat măsura ca programa de examen să se oprească la semestrul I, deci nu au de ce să se îngrijoreze cu privire la aceste teme pe care le-ar putea primi și am organizat cursuri de pregătire la Teleșcoala", a mai spus ministrul.

"Vor fi maximul 10 elevi într-o sală de curs, o sală care va fi dezinfectată. Elevii vor parcurge un circuit pe care trebuie să-l respecte până la intrarea în sală și vor purta măști", a mai spus ea.