BACKA TOPOLA - FCSB (ora 22:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în turul II preliminar din EUROPA LEAGUE

Dennis Higler va arbitra partida BACKA TOPOLA - FCSB, ajutat de asistenşii Charles Schaap şi Jan de Vries (toți din Olanda). BACKA TOPOLA FCSB, meci contând pentru turul II preliminar din EUROPA LEAGUE, se joacă, joi, de la ora 22:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE LOOK PLUS.

FCSB e decimată de noul coronavirus. Nu mai puțin de 18 persoane au fost confirmate pozitiv, dintre care nouă fotbaliști, Andrei Miron, Darius Olaru, Florin Tănase, Iulian Cristea, Andrei Vlad, Ovidiu Popescu, Ionuț Vînă, Sergiu Buș, Andrei Pandele. Nici antrenorul Toni Petrea nu a putut face deplasarea, așa că lotul la meciul cu BACKA TOPOLA va fi condus de Mihai Pintilii și Bogdan Vintilă.

După tragerea la sorți, FCSB era favorită la victorie și la calficare, dar cele 9 cazuri de COVID-19 din rândul jucătorilor i-au făcut pe bookmakeri să schimbe cotele. Astfel, în acest momente, BACKA TOPOLA este favorită la victorie și la calificarea în turul III al preliminariilor Europa League. Backa Topola are cote cuprinste între 2 și 2,25 la victorie, în tim ce FCSB are cote între 2.93 și 3.65 pentru un succes.

FCSB pierde bani mulţi dacă Backa Topola o scoate de pe drumul spre grupele Europa League. Până acum, roş-albaştrii şi-au asigurat de la UEFA suma de 500.000 de euro pentru participarea în primele două tururi preliminare. Confruntarea din primul tur preliminar, 3-0 cu FC Shirak (Armenia), înseamnă 240.000 de euro, calificarea și, automat, prezența în turul II preliminar a mai adus în conturi încă 260.000 de euro. Pentru prezența în turul III preliminar, UEFA premiază echipele cu 280.000 de euro, iar promovarea în play-off aduce încă 300.000 de euro. Calificarea în grupe înseamnă încă 2.920.000 de euro. Așadar, numai simpla prezență la acest nivel, în grupele Europa League, ar aduce 4.000.000 de euro. Apoi, fiecare punct câștigat în cele şase meciuri echivalează cu 190.000 de euro. Câștigătoarea unei grupe primește 1.000.000 de euro, echipa de pe locul 2 ia 500.000. Plus un bonus, fiecare, de 500.000 pentru calificarea în "16-imi". Totalul se duce spre 12.000.000 de euro. Apoi premiile cresc în fiecare tur eliminator: 1.100.000 pentru "optimi", 1.500.000 pentru "sferturi", 2.4000.000 pentru semifinale, 4.500.000 finalistele plus 4.000.000 câștigătoarea Europa League.

Echipele probabile la meciul BACKA TOPOLA - FCSB

BACKA TOPOLA: Filipovic - Kudric, Balaz, Babic, Ponjevic - Tumbasevic, Tomanovic - Zec, Banjac, Milicevic - Lukic. Antrenor: Zoltan Sabo.

FCSB: Ducan - Val. Crețu, Perianu, Briceag, Panțâru - Moruțan, Simion, Horșia - Man, Buziuc, Fl. Coman. Antrenori: Mihai Pintilii şi Bogdan Vintilă.

Învingătoarea partidei dintre BACKA TOPOLA şi FCSB va juca în turul III prelimnar, pe teren propriu, cu câştigătoarea meciului Riteriai (Lituania) - Slovan Liberec (Cehia).