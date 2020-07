Bădulescu, atac dur la adresa lui Negoiţă: "Bărbatul care schimbă fetiţele precum batistuţele, cel cu BAC chinuit la 33 de ani..."

Lansarea alianței PRO București 2020 a încins spiritele pe scena politică. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, l-a atacat dur pe Robert Negoiță, primar la Sectorul 3.

"Barbatul care schimba fetitele precum batistutele si nu numai, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, facultate la Bioterra, vai steaua lui - cu bani poti cumpara aproape orice, onorabilitate nu, daca ar fi asa mare barbat politic, isi facea partid prezentand valoarea lui ca om, ca primar, ca om politic vizionar.

E vorba de domnul Negoita Sorin Robert.

Sa le luam pe rand : om mare si demn de respect nu poate fi, avand in vedere preocuparile si orientarile lui cunoscute in tot orasul.

Primar mai este cateva luni, dar nu va mai fi, pentru ca a umflat preturile tuturor lucrarilor, ca sa le treaca prin firme capusa, lucru cunoscut si tolerat, deocamdata dar vine ziua decontului.

Politician valoros nu are cum sa fie, prin el insusi, pentru ca pana acum s-a folosit de Dragnea si de PSD pentru toate pozitiile : parlamentar de Teleorman, primar PSD timp de 2 mandate. Asta e valoare lui!

Oricum si-a inceput cariera politica solo, cu partiduletul lui, cu stangul : denigrand, calomniind, mintind, imprastiind peste tot dezinformari si acuzatii fara legatura cu realitatea.

Stiu si de ce : pana acum s-a bazat pe protectie! Probabil pe intelegerile facute, pe seama cetatenilor din sectorul 3, pe care i-a spionat si urmarit, prin camerele de luat vederi puse la dispozitia DIA. Care nu are atributii in domeniu. Un amanunt! El insusi a recunoscut asta.

Cam atat pentru azi.

Voi reveni cu terasele ilegale, si alte lucrari, pana cand se face dreptate. Pana la capat", scrie Bădulescu pe Facebook.