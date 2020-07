Alianţa Bucureşti 2000: Victor Ponta şi Robert Negoiţă vor avea candidaţi comuni

ALEGERI LOCALE 2020. PRO România și București 2020 au bătut palma. Victor Ponta și Robert Negoiță au stabilit ca partidele lor să aibă candidați comuni la Primăria Capitalei, la sectoare, dar și la Consiliul General al Municipiului București și la consiliile de sector.

Alianța se va numi București 2020, conform anunțului făcut către presă.

Victor Ponta, alianţă cu Negoiţă la Primăria Capitalei: "Va oferi o alternativă faţă de Nicuşor Dan şi Gabriela Firea"

Victor Ponta a anunțat, miercuri seară, că formațiunea sa Pro România își va anunța săptămâna viitoare candidații pentru alegerile locale din București, iar acest lucru se va face probabil alături de Robert Negoiță, primarul de la Sectorul 3 care a plecat recent din PSD lansând mai multe atacuri la adresa social-democraților.

„Pro România va avea candidaţi la Primăria Capitalei, la primăriile de sector şi îi anunţăm săptămâna viitoare, probabil cu Robert Negoiţă. Ne-am unit forţele cu Robert", a spus Victor Ponta, într-o emisiune la TVR 1, citat de Agerpres.

El a subliniat că Pro România va avea propriul candidat la Primăria Capitalei, fără a menționa dacă poate fi chiar el.

„Pro România va avea un candidat care va oferi o alternativă faţă de domnul Nicuşor Dan şi doamna Firea. Pro România o să aibă candidat care va lua multe voturi de la Nicuşor Dan şi de la Gabriela Firea", a arătat fostul premier.

Candidat la Primăria Capitalei ar putea fi chiar Robert Negoiță, care în conferința de lansare a noii sale formațiuni București 2020 a lansat mai multe atacuri la adresa primarului general Gabriela Firea, dar fără a o numi, și nu a menționat explicit planul pentru un nou mandat la sectorul 3.

„Mi-am dat seama de cât de complicată este situația Bucureștiului, în care depindem de partide, de care, de cele mai multe ori este tratat la 'și alții'. Bucureștiul are nevoi speciale, a fost tratat de multe ori ca o Cenușăreasă.

Actualele partide politice sunt încremenite în trecut. Consider că astăzi ne asfixiem în trafic din cauza Guvernului și a Primăriei Generale. Nu s-a făcut nimic pe partea de infrastructură. Sunt sate care au centură ocolitoare, iar Bucureștiul nu, din cauza ticăloșeniei celor care au guvernat România. Noi încercăm să promovăm un altfel de a face administrație mai ales și mai puțină politică. Activitatea noastră trebuie să se concentreze 99% pe administrație, pe muncă. Avem nevoie și de politică, dar nu mai mult de 1%. ", spunea Robert Negoiță, pe 16 iulie.



Robert Negoiță lansează un nou partid, cu critici la adresa Gabrielei Firea



Ponta s-a arătat încântat și de posibilitatea ca doctorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, să fie candidat la Primăria București, precum se vehiculează în spațiul public.

„M-aş bucura, pentru că am o părere foarte bună despre domnia sa", a declarat Victor Ponta.

Fost președintele al PSD, Victor Ponta a arătat că nu are nicio negociere cu fostul său partid și a afirmat că unii social-democrați din jurul liderului interimar Marcel Ciolacu și-ar dori o înfrângere în alegeri.

„Sunt oameni în PSD care nu au vrut niciodată să facă alianţă cu Pro România şi au venit cu tot felul de minciuni, că le-am cerut, nu le-am cerut nimic. (...) Nu am avut nicio negociere cu PSD. (...) Cu Marcel Ciolacu sunt absolut în regulă, dar restul din jurul lui nu vor să facă nicio alianţă, vor să piardă alegerile, ca să le câştige PNL", a menționat Ponta.



Liderul Pro România a mai precizat că partidul pe care-l conduce va avea candidaţi la toate sectoarele, în toate localităţile şi se vor face alianţe în judeţele unde se va impune acest lucru. În opinia sa, este o perioadă în care s-ar putea face schimbări profunde în România, dar acest lucru nu se va întâmpla.

„Eu cred în continuare şi din punctul acesta de vedere sunt dezamăgit, dacă am avut aşteptări la domnul Iohannis, că nu înţelegem că acum, cu această criză fără precedent, criză de sănătate şi criză economică, este un moment o dată la 50 ani să schimbăm nişte lucruri radical. Să înţelegem că nu mai putem rămânem cu 41 de judeţe, că nu mai putem rămâne cu 3.200 de localităţi, că sistemul din Bucureşti cu primar general, şase sectoare şi cu Ilfovul de jur împrejur este imposibil de dezvoltat. (...) Acum era momentul. Domnul Iohannis nu mai candidează în 2024, are toată puterea, nu a avut-o nici Băsescu cum o are domnul Iohannis, totul e a lui: schimbă, domnule, România! Că noi trăim pe modelul din 1968 al lui Ceauşescu. Din ce văd, nu cred că va schimba nimic", a spus Victor Ponta.