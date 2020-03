Interviu cu băiatul de 16 ani din Timişoara, infectat cu coronavirus: "Nu vine nimeni, zici că sunt la puşcărie. Uşa e încuiată"

Autoritățile de la Timişoara se bâlbâie în cazul elevului de 16 ani din Timișoara depistat cu coronavirus. Autorităţile locale au decis să suspende cursurile doar în clasa în care învață băiatul. Acesta a şi acordat mai multe interviuri prin video call, în care spune că se simte bine şi că probabil autorităţile şi medicii au confundat o simplă răceală, în cazul său, cu coronavirus.

"Vineri am fost la analize pentru practică, am fost doar la protecţia muncii. Cu tramvaiul merg la şcoală. Au sunat-o pe mama, i s-a spus să nu ieşim din casă. Alaltăieri ne-au făcut analize şi ieri m-au găsit doar pe mine că am. De marţi sunt izolat, de când l-au luat pe unchiul meu. Am stat în casă. Nu îmi este frică, nu am nimic, mă simt foarte bine, nu am nimic. Nu ştiu cum am luat virusul, cred că a dat ceva greşit la analize, nu ştiu cum. Confundă o simplă răceală cu coronavirus. Am doar puţin roşu în gât", a declarat tânărul izolat în exclusivitate pentru România TV.

Cât despre condiţiile de carantină, băiatul a subliniat că este complet izolat în Spitalul de Boli Infecţioase de la Timişoara.

„Mă simt foarte bine, nu am nicio problemă. Nu vine nimeni, zici că sunt la puşcărie. Uşa e încuiată. Medicii mi-au luat analizele azi dimineaţă (joi, n.r). Mi-au spus că, dacă îmi ies două teste negative pot pleca acasă", a mai declarat băiatul.

