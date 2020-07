CryptoDATA Romania lansează din Judeţul Buzău primul satelit experimental în stratosfera

Un balon Meteo a fost lansat pe data de 08.07.2020 la o altitudine de 110.000 ft (aproximativ 33.000m) de langa orasul Buzau , Romania . Aceasta lansare face parte dintr-un efort continuu al echipei CryptoDATA de a trimite in spatiu o retea de sateliti ce implementeaza o noua forma de comunicare criptata si securizata cu ajutorul tehnologiei blockchain.

Proiectul poarta numele de GLOBAR si este o noua retea globala ce are ca scop comunicarea si transferul de date intre deviceurile utilizatorilor . Lansarea balonului meteo este primul pas si este facut a testa atat echipamentele de la sol cat si echipamentele aeriene . Acesta este un test preliminar inainte de lansarea pe orbita joasa a primului satelit de test , in Februarie 2021 . La acest proiect CryptoDATA colaboreaza atat cu compania romaneasca Autonomous Flight Technology cat si cu companiile americane Momentus si SpaceX .

CryptoDATA este o companie cu capital 100% romanesc si este un pionier in dezvoltarea tehnologiilor blockchain . Una dintre cele mai inovative invetii este tehnologia de comunicare criptata VOBP ( Voice Over Blockchain Protocol ) . Acest protocol este in prezent implementat in dispozitivele IMPulse K1 si WHIM Laptop . Aceste dispozitive sunt la momentul actual cele mai sigure dispozitive criptografice , destinate publicului larg . Unicitatea deviceurilor este oferita de cheia fizica de criptare ce este detinuta de utilizator oferindu-i acestuia securitate si descentralizare prin arhitectura blockchain .

Ovidiu Toma CEO-ul companiei CryptoDATA ne-a dezvaluit cateva detalii despre intregul proiect si ne-a explicat cum functioneaza si cum ne vor ajuta aceste tehnologii .

“Proiectul GLOBAR reprezinta cel mai important asset al companiei noastre . Aceste ecosistem este defapt o retea descentralizata de comunicare securizata prin tehnologia blockchain . Pe scurt reprezinta un nou internet ce poate fi folosit de toata lumea fara restrictii sau aprobari.

Punctul forte al acestei tehnologii este protocolul de comunicare dezvoltat si patentat de CryptoDATA , VOBP ( Voice Over Blockchain Protocol ) . Aceasta tehnologie este acum implementata , testata si adaptata pe dispozitivele adresate publicului larg IMPulse K1 Smartphone si WHIM Laptop . Pana acum acest protocol s-a dovedit a fi impenetrabil si cu o viteza de comunicara extraordinar de mare . Din acest motiv dorim sa construim o retea globala care sa aiba la baza acest protocol . Lansarea balonului am facut-o in acest moment pentru a testa calitatea semnalului , viteza de transfer si acoperirea dispozitivelor . Daca echipamentele trec testele in Februarie 2021 , impreuna cu companiile Momentus si SpaceX intentionam sa trimitem primul satelit de test in orbita joasa a pamantului ( L.E.O )

Din punctul nostru de vedere reteaua GLOBAR va oferi omenirii mobilitate , flexibilitate si securitatea in domeniul comunicatiilor si transferului de date".