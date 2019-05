Bani de la primării pentru familii. Cine poate încasa un stimulent financiar de 1000-2500 de lei

Măsură inedită luată de mai multe primării din ţară. Aceștia au adoptat hotãrâri potrivit căreia părinții vor primi un stimulent financiar în valoare de 1.000 de lei, pentru fiecare copil pe care îl vor aduce pe lume.

În afară de Căteasca, se întâmplă în comuna Suletea din județul Vaslui, acolo unde Primăria și Consiliul Local a decis să ia măsuri pentru a încuraja natalitatea.

Se dau bani de la stat, cum poţi să încasezi un stimulent financiar de 2500 de lei

"Este o mãsurã pentru stimularea natalității! Consilierii locali au fost de acord cu propunerea mea de a acorda un stimulent financiar de 1000 de lei fiecărui copil care se va naste în comuna noastrã! Astfel, sperãm cã prin acest proiect natalitatea va creste, iar discrepanta mare între nasteri si decese va fi una mai echilibratã, mult mai îmbucurãtoare! Spre exemplu, anul trecut am înregistrat 45 de decese și doar...11 nasteri! Sã fie într-un ceas bun, spor la treabã!", a precizat primarul comunei Suletea, Ciprian Tamas, pentru presa locală.

La Bucureşti, stimulentul este de 2500 de lei pentru fiecare copil care are măcar un părinte cu domiciliu în Capitală.

1500 de lei la Rovinari

Femeile din Rovinari, judetul Gorj, primesc 1.500 de lei daca aduc pe lume un copil, acordarea stimulentului fiind aprobata de Consiliul Local, pentru a creste natalitatea. La cativa kilometri de Rovinari, in doua comune, sprijinul financiar a facut ca natalitatea sa creasca spectaculos.



Numarul ingrijorator de mic al nasterilor din ultimii ani l-a determinat pe primarul orasului Rovinari, Robert Filip, sa propuna Consiliului Local acordarea unui stimulent financiar pentru mame, atat pentru primul copil, in valoare de 1.500 de lei, cat si pentru al doilea, in valoare de 1.000 de lei. Alesii din Consiliul Local au aprobat initiativa primarului.

Se dau câte 1.000 de lei pentru părinţii fiecărui copil nou-născut. CONDIŢIILE de acordare



"Beneficiarii sunt nou-nascutii care au cel putin un parinte cu domiciliul stabil de minim cinci ani pe raza orasului Rovinari. Scopul hotararii Consiliului Local este acela de a incuraja cresterea natalitatii si de a sprijini familiile in acoperirea cheltuielilor pe care le au odata cu venirea pe lume a unui nou-nascut.



Natalitatea era foarte scazuta si am considerat ca odata cu investitia la spital, in Sectia de Ginecologie, cu venirea fabricii, cu blocurile ANL, sa-i dam omului un loc de munca, o casa si un stimulent. Chiar daca nu e mult, orice e bine primit. Incercam sa-i tinem langa casa, sa-i ajutam. Acordam pentru primul copil 1.500 de lei si pentru al doilea 1.000 de lei", a declarat, marti, Robert Filip, primarul orasului Rovinari.



Astfel, parintii bebelusilor vor depune o cerere la Compartimentul Alocatii si Subventii din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, in cel mult doua luni de la nastere, pentru a primi stimulentul, acordat o singura data.



Autoritatile sustin ca, daca vor fi rezultate, suma ar putea fi majorata. "Sunt foarte multe femei care au nascut in alte parti, pentru ca la Rovinari nu a fost doctor neonatolog, acum am adus doctor neonatolog si ginecolog, am facut si sectie, avem toate echipamentele noi acolo, am rezolvat si Sectia de Pediatrie. Avem o analiza a nasterilor care s-au facut in alte parti.



Aproximativ 130-140 de nasteri, in scadere. Avem la fabrica doi tineri care lucreaza amandoi, le-am dat o locuinta ANL. Dandu-le si o locuinta ANL au facut si un copil, omul avand stabilitate si loc de munca, o casa, e clar ca vrea sa-si intemeieze o familie. Incercam sa sustinem cum putem. Daca vedem ca avem rezultate, pentru anul care vine sau chiar la jumatatea acestui an sa incercam sa marim aceasta suma", a mai declarat Robert Filip.



Intr-o alta localitate din judetul Gorj, in comuna Stejari, stimulentul financiar in valoare de 1.000 de lei, acordat fiecarei proaspete mame, din luna mai a anului trecut, a dat si rezultate. In 2018 s-au nascut opt copii, cu unul mai putin fata de perioada 2015-2018.



"La noi sunt rezultate. A crescut natalitatea, comparativ cu perioada 2015-2018, cand aveam noua nou-nascuti, in 2018-2019 deja avem opt nou-nascuti. Acordam 1.000 de lei pentru fiecare copil adus pe lume. Pentru unele familii conteaza", a precizat, pentru Mediafax, Robert Paiusi, primarul comunei Stejari.



Intr-o alta comuna, Balanesti, stimulentul in valoare de 2.500 de lei este acordat din anul 2016. Daca in 2015 in localitate s-au nascut doar doi copii, in urmatorul an 12 femei au adus pe lume trei fetite si noua baieti.

Cadou de 1.500 de lei pentru fiecare nou-născut, din partea Primăriei Braşov. Scopul vizat, creşterea natalităţii în municipiu

Fiecare familie din Braşov va primi la naşterea unui copilaş tichete valorice în valoare de 1.500 de lei. Vor fi tichete speciale, astfel încât să poată fi folosite doar în vederea achiziţiei de produse necesare pentru un nou-născut. În acordul pe care îl vom încheia cu furnizorul privat care va tipări aceste tichete, se va specifica faptul că va trebui să încheie convenţii cu magazinele care comercializează astfel de tichete. Calculul în ceea ce priveşte acordarea acestei sume a fost făcut în funcţie de ceea ce este necesar pentru un bebeluş în primele zile de viaţă”, a explicat primarul.

Populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat în februarie, când s-au pierdut 10.137 de locuitori, mai mulţi decât în aceeaşi lună a anului trecut, această situaţie fiind generată în principal de o reducere a natalităţii, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).