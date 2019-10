Articol publicat in: Economie

Bani mai mulţi pentru diferite categori de pensionari! Cine va beneficia de creşterile spectaculoase

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Primarii, viceprimatii şi şefii de consilii judeţene care au ocupat astfel de posturi începând cu anul 1992 şi care s-au pensionat deja pot beneficia de indemnizaţii suplimentare pensiilor, al căror cuantum poate fi şi de 7.000 lei pe lună. Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă persoanelor care au îndeplinit funcţia de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean au fost publicate de Ministerul de Finanţe. Astfel, cei care au deţinut astfel de funcţii pot depune până în primăvară, 31 martie 2020, cererile pentru acordarea unor indemnizaţii suplimentare. Cererile cor fi centralizate şi trimise mai departe Ministerului Finanţelor până la data de 31 mai 2020. LEGEA PENSIILOR vine cu schimbări uriaşe. Ce pensii DISPAR şi cum se face recalcularea Cei care au deţinut o astfel de funcţie au drept la o indemnizaţie lunară, calculată la nivelul a 0,4% din venitul lunar înmulţit cu numărul de luni de mandat, dar nu mai mult de 144 de luni (12 ani). Excepţie fac cei care au fost condamnaţi definitiv şi cei care au în derulare un mandat de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Această indemnizaţie se poate cumula cu orice alt tip de pensie Metoda de calcul prezentată în metodologie Calculul indemnizaţiei aferente unui mandat complet (de ex. primar) 48 luni x (0,40% x I) = X lei/lună Unde „I" reprezintă indemnizaţia brută lunară în lei, aflată în plată pentru funcţia de primar. RECALCULARE PENSII. O nouă lege schimbă formula de calcul. Este important anul ieşirii la pensie şi salariul brut loading...

