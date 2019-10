Articol publicat in: Economie

LEGEA PENSIILOR vine cu schimbări uriaşe. Ce pensii DISPAR şi cum se face recalcularea

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Noua lege a pensiilor, în vigoare din această toamnă, aduce modificări importante şi în următorii ani, de la majorări ale punctului de pensie, până la recalculări, noi formule de vechime şi chiar transformări ale pesniilro în ajutoare sociale. Noua Lege a pensiilor a început să se aplice, în primă instanță, în luna septembrie, a avut loc prima majorare a puctului de pensie care acrescut de la 1.265 de lei la 1.775 de lei iar din 1 septembrie 2021, punctul de pensie va mai crește cu 100 de lei și va ajunge la 1.875 de lei, anunţă dcnews.ro. Însă, tot din septembrie 2021 anumite pensii se vor transforma, anumiți termeni dispărând: pensiile anticipate din prezent vor deveni pensii pentru limită de vârstă și se vor recalcula, prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;

pensiile anticipate parțiale fără diminuare vor deveni pensii pentru limită de vârstă și se vor recalcula prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;

pentru drepturile de pensie acordate în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2015, în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii, se va putea cere recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.

Cu cât vor creşte pensiile în 2020. Calculează singur ce pensie vei avea Cazuri generale de recalculări Exceptând situațiile de mai sus, unde vor opera recalculări ca urmare a intrării în vigoare a noii legi și coordonării cu prevederile sale, în noua lege a pensiilor există, desigur, și situații generale de recalculare, aplicabile de la caz la caz.

"La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare ori, după caz, în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate și/sau perioadelor asimilate", scrie în Legea nr. 127/2019. Apoi, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate va deveni pensie pentru limită de vârstă și se va recalcula prin adăugarea perioadelor de stagiu de cotizare realizat pe durata pensionării de invaliditate. Transformarea se va face din oficiu, cu acordarea pensiei mai avantajoase. Un alt caz de recalculare este și cel în care se modifică numărul de urmași. Dacă se întâmplă acest lucru, legea prevede o recalculare obligatorie a pensiei. RECALCULARE PENSII. O nouă lege schimbă formula de calcul. Este important anul ieşirii la pensie şi salariul brut Un nou proiect care vizează pensiile a fost depus la Senat. Este vorba despre propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, depusă de senatorul ALDE Marius Nicoară. Va aduce poştaşul A 13-A PENSIE în decembrie? Ce prevede noua lege a pensiilor Primele două alineate ale articolului 37 din prezenta lege prevăd că: „(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii”. Noua propunere legislativă introduce şi alineatul 3, care prevede că: „(3) Excepție de la articolele (1) și (2), contribuțiile de la asigurări sociale în cazul aleșiilor locali se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii, precum și la calcularea valorii pensiei publice pentru primari, consilieri locali, consilieri județeni și președinți de consilii județene”, potrivit dcnews.ro. Proiectul iniţiat de senatorul Marius Nicoară mai prevede şi prevede modificarea alineatelor 1 și 2 ale articolului 165 din Legea pensiilor, privind punctajele lunare care se aplică și aleșilor locali: „Art. 165 – (1) La determinarea punctajelor lunare, care se aplică și pentru aleșii locali din administrația publică locală, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare. Aceste prevederi se aplică și pentru aleșii locali (primar, consilier local, consilier județean, președinte de consiliu județean) care au avut contribuții în sistemul asigurărilor sociale și de pensii de stat”. Stolojan trage un semnal de alarmă: Mărirea punctului de pensie nu are acoperire şi nu se justifică Senatorul precizează că propunerea sa legislativă are în vedere eliminarea unor inechităţi sociale ce îi afectează pe aleşii locali: „Prezenta propunere legislativă vine în contextul eliminării unor inechități sociale, care se aplică la acordarea pensii publice pentru cei care sunt aleși locali. Am avut în vedere să fie eliminate anumite inechități sociale și de contribuție în sistemul de pensii publice, în condițiile în care o serie de angajați ai caselor județene de pensii interpretează prevederile Legii nr.263/2010 după o serie de opinii subiective fără argumentație juridică și se folosesc de anumite lacune legislative existente.” loading...

