Bărbații cu chelie, mai expuşi în faţa Covid-19. Explicaţia oferită de cercetători

CORONAVIRUS. Cercetătorii spanioli studiază legătura dintre hormonii masculini care cauzează chelirea și cât de grave sunt simptomele manifestate în urma contractării Covid-19.

"Credem că hormonii masculini sunt calea prin care virusul intră în celule", spune profesorul Carlos Wambier, de la Universitatea Brown din Madrid. El a condus deja două studii, dar pe un număr redus de pacienți.

La unul dintre ele, realizat la trei spitale din Madrid, au luat parte 122 de pacienți cu coronavirus, iar 79% dintre aceștia aveau chelie. Studiul a fost publicat și în SUA, în "Journal of the American Academy of Dermatology".

"Chiar credem că chelirea este un factor pentru a prezice severitatea bolii", a mai spus Wambier. Cercetătorii din Spania cred că studiul lor explică de ce Covid-19 face mai multe victime în rândul bărbaților.