Bărbatul care a atacat mai multe femei în Alexandria a fost capturat de Poliţie

Poliţia l-a reţinut vineri pe principalul suspect în cazul femeilor tâlhărite săptămâna trecută din Alexandria. Este vorba despre Sandu Felinar, zis "Laie", un membru al clanului Marmureaua din Alexandria.

Bărbatul a fost ridicat de oamenii legii în urma unor percheziții desfășurate vineri dimineaţă în Alexandria. Potrivit Poliţiei, suspectul în vârstă de 23 de ani, din Alexandria, mai fusese condamnat anterior la pedepse cu închisoarea pentru săvârșirea unor infracțiuni cu violență și eliberat condiționat în cursul lunii mai 2019.

Bărbatul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Teleorman şi urmează să fie prezentat în faţa magistaţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Două femei au fost atacate şi tâlhărite săptămâna trecută în Alexandria.

Prima victimă, o femeie în vârstă de 37 de ani, a vorbit, la România TV, despre ceea ce s-a întâmplat.

"M-a lovit la spate și am căzut. După aia a încercat să mă violeze. Mi-a târât capul pe organele genitale, dar am scăpat ușor în sensul în care i-am spus: "Lasă-mă! Lasă-mă! Îți dau ce vrei tu!". Atunci mi-a luat portofelul și mi-a dat drumul la mâini și am putut să fug. Am ajuns acasă. Am ajuns aici la ușă, m-a văzut băiețelul prima dată și apoi m-au văzut și ei, părinții. Erau foarte speriați și s-au dus la o vecină și au rugat-o să sune la 112 că ei erau foarte speriați. Foarte speriați", a spus femeia.

"M-a lovit și aici la creștet și aici, în partea asta, vânătaia de aici... mă doare destul de rău, dar... Față de femeia cealaltă care este la București în stare gravă, pot spune că Slavă Domnului am scăpat. Pur și simplu.. era și așa... obsedat sexual. La un moment dat a văzut și niște gesturi nefirești la el, când s-a apropiat de el, dar nu credea că se ia de ea. Și ea a trecut pe lângă el și a atacat-o la fel ca și pe mine, în spate. Ne-a lovit în spate. Ne-a lovit în cap. Așa a lovit-o și pe ea. Am impresia că spre deosebire de mine, ea a ripostat. A fost mai agresiv... Am înțeles că a lovit-o cu picioarele. A lovit-o cu picioarele până când aproape că a desfigurat-o. Ne-am întâlnit la spital. Am înțeles că e în stare gravă", a mai spus victima pentru România TV.

La rândul său, tatăl victimei a dat şi el detalii despre incident pentru România TV.

"Ea a fost prima bătută. Fata mea. Și după aceea a venit și doamna cealaltă. Eu am lucrat într-un magazin în Alexandria timp 42 e ani și știu orașul. Fratele meu a lucrat la inspectoratul școlar... și când am văzut-o pe doamna am crezut că a fost accident de mașină. Fata mea și cu doamna au fost pat lângă pat. Au vorbit amândoua. Acum nu știu ce să spun. Se crede că a fost același om", a spus bărbarul la România TV.