Bărbatul care şi-a pierdut familia după deratizarea de la Timişoara, mărturii-şoc! Soţia lui s-a stins pe o targă în curtea spitalului

Bărbatul spune că micuțul s-a simțit rău încă de sâmbătă și a fost cu el la medic, dar specialiștii au decis că are o simplă indigestie.

Abia după două apeluri disperate la ambulanță, băiețelul a fost dus la urgențe, acolo unde a fost diagnosticat eronat cu diabet. A murit la scurt timp în urma unui stop cardiac.

"Au spus că are diabet. Apoi la ATI a rămas mama. Au zis ca trebuie să stăm două săptămâni şi m-am dus acasa să iau pijamale. La jumătatea drumului, m-a sunat soţia să îmi spună că inima lui Darius s-a oprit. Eram terminat. Şi-a revenit, l-au resuscitat. A ieşit doctorul cu alte două persoane... Copilul s-a dus", povesteşte tatăl băieţelului.

Mama lui a pierit luni dimineața, deși a fost resuscitată chiar în curtea spitalului, pe o targă.

"Ea a început de sâmbătă noaptea, ca şi copilul. Când pe pat, jos... rece, transpira. Şi pe mine mă durea stomacul. Somnolenţă şi nu puteai să dormi. Nevasta rău şi rău. Am dat telefon la salvare, am venit amândoi duminică. Am făcut perfuzie", a mai spus bărbatul.

Doi copii unul în vârstă de 10 zile şi unul de 3 ani, dar şi mama celui de 3 ani au murit la Timișoara, după ce blocul în care locuiau, un fost cămin studenţesc, a fost supus unei operaţini de dezinsecţie şi deratizare.