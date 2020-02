Bărbatul din Gorj, infectat cu coronavirus, a fost adus la Institutul "Matei Balş" din Bucureşti. Rudele lui sunt izolate la domiciliu

Primul pacient din România confirmat cu coronavirus a ajuns la Institutul Matei Balș. Este vorba despre un tânăr din Gorj, în vârstă de 25 de ani, care a intrat în contact direct cu italianul de 71 de ani infectat cu coronavirus. Tânărul are virusul, dar nu are simptomele bolii, şi a fost adus cu o ambulanță specială de la Craiova la Bucureşti. Rudele lui sunt izolate la domiciliu sub pază timp de 14 zile. Familia tânărului de 25 de ani va fi zilnic monitorizată. Doar persoanele echipate au voie să intre la ei în casă și le vor duce mâncare. Autoritățile sunt în alertă după ce tânărul a fost în weekend la o petrecere dată de patronul său la care au participat 30 de persoane.