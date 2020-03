Bărbatul din Vaslui care a ucis un băiat de 14 ani pentru că i-ar fi incendiat magazinul. "Lor le-a păsat că mi-a dat mie foc?"

La 10 zile de la incendiul care i-a mistuit magazinul pe care-l avea, vasluianul acuzat de omor a realizat un filmuleţ în care vorbeşte despre pagube, precum şi despre suspecţii "i-au pus foc". Clipul video durează patru minute şi a fost publicat pe contul său de Facebook pe 6 decembrie 2019, cu mesajul "Rog autorităţile care ne pot ajuta în soluţionarea acestui caz!"

În înregistrare, Dan Mîcnea a precizat că trei persoane i-ar fi incendiat magazinul, după ce i l-au spart şi i-au furat banii şi zeci de pachete de ţigări, scrie Adevărul. Bărbatul nu a făcut, însă, nicio referire la adolescentul pe care l-ar fi ucis de 23 februarie. Vasluianul a vorbit despre trei suspecţi care ar fi venit la magazin cu o maşină ce ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere ale şcolii din sat. Proprietarul magazinului afirmă că trei persoane ar fi participat la jaf, iar una dintre acestea şi-a recunoscut faptele.

"Aici e camera în care a fost magazinul. A ars tot. Primul indiciu care m-a dus cu gândul, după ce am scos totul de aici, a fost că a fost cineva. Pentru că nu am găsit ţigări arse şi banii, de nicio culoare. Dar am găsit portofelul în apă pe jos, permisul neveste-mii, buletinul.Şi rămăşiţe din tot ce am avut eu aici. Rămăşiţe de ţigări şi bani nu au rămas. Pachetele de ţigări au fost aici pe raft şi aici jos două cartoane (două cartuşe de ţigări n.r.). O cutie cu lenor, clorul, au rămas, dar ţigările nu au rămas. Aici sunt actele care au fost în magazin, toate arse.

Lângă această camere mai există două camere, în care dormeau doi oameni, printre care o femeie operată care nu putea să se deplaseze, să fugă, să meargă, să se salveze, care puteau fi arşi de vii. Deci erau condamnaţi să moară din cauză că ăştia au spart aici şi au recunoscut. I-am dat la Poliţie, dar văd că de ceva timp nu se întâmplă nimic. Treaba (incendiul n.r.) s-o întâmplat în seara de 26 noiembrie. La ora 12.35 ne-a sunat soacra că arde tot. La 12 şi 17 minute se văd pe camerele de la şcoală cum cineva trece cu maşina doar cu o poziţie. Este acela care nu vrea să recunoască că a dat foc, unul dintre cei care nu vrea să recunoască. Unul o recunoscut că da şi el a fost. Deci puteau să ardă oameni de vii aici", afirmă Dan Mîcnea pe înregistrarea video postată pe Facebook, conform sursei citate.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Vaslui spun că un dosar penal a fost deschis în urma incendiului din 26 noiembrie 2019, pentru distrugere prin incendiere. Minorul de 14 ani şi alte două persoane adulte aveau calitate de suspect în acest caz care se află încă în cercetare la Secţia 4 Poliţie Rurală Huşi.

Judecătorii Tribunalului Vaslui au decis, marţi, arestarea preventivă a lui Dan Mîcnea, sub acuzaţia de omor calificat. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că îşi regretă fapta, însă, la ieşirea din sediul Parchetului, a afirmat: ""Lor le-a păsat că mi-a dat mie foc?".

Crima comisă de afaceristul vasluian a împărţit comunitatea în două tabere. Unii îl condamnă pe bărbat pentru cruzimea de care a dat dovadă, iar alţii afirmă că "şi-a făcut dreptate, pentru că Poliţia nu i-a rezolvat cazul".

Potrivit sursei citate, Sebi, băiatul de 14 ani, a fost ucis în după amiaza de 23 februarie, cu peste 100 de lovituri, după cum singur a recunoscut bărbatul bănuit de omor. A povestit anchetatorilor cum l-a pus pe băiat să-i reconstituie faptele din noaptea incendiului, dar că a simţit că acest îl minte. Atunci şi-a ieşit din minţi şi a început să-l lovească cu un lemn din pădure. L-a abandonat într-o baltă de sânge, dar s-a reîntors la locul faptei seara. Cadavrul băiatului l-a transportat pe o bicicletă într-o râpă de aproape 40 de metri adâncime, la 15 kilometri de sat.

Autorul şi-a recunoscut crima după ce a picat testarea poligraf. El a încercat să ascundă urmele, incendiind pătura cu care a înfăşurat cadavrul şi aruncând bicicleta victimei într-un canal de colectare a apei.