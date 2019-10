Articol publicat in: Politica

Barna, după înregistrarea cu Dăncilă vorbind despre dosare penale ca miză a moţiunii de cenzură: Ar fi trebuit să demisioneze

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dan Barna, președintele USR, a declarat după apariţia înregistrării în care Viorica Dăncilă vorbește la ședința PSD despre dosare penale ca miză a moțiunii de cenzură că premierul ar fi trebuit să demisioneze. „Dăncilă nu e doamna naivă, din Videle, pe care a folosit-o odiosul Liviu Dragnea, este însuşi sistemul profund corupt care, de 30 de ani, condamnă milioane de români la o viaţă departe de copiii lor.. Miza nu s-a schimbat după ce Dragnea a ajuns la puşcărie, dimpotrivă, a crescut: să fure şi să scape nepedepsiţi. Mâine şi pe 10 noiembrie trebuie să-i oprim, altfel alte câteva milioane de români, poate chiar familiile noastre, vor pleca”, a scris Dan Barna pe Facebook. Liderul USR afirmă că Viorica Dăncilă nu poate să rămână premier după un astfel de incident. „Un premier în funcţie cumpără cu 7 miliarde de lei, banii noştri, parlamentari la bucată ca să rămână la putere. În orice ţară din lume, după apariţia publică a unor asemenea discuţii secrete din şedinţa de partid, prim ministrul ar fi obligat să-şi dea demisia”, a mai precizat Barna. Newsweek.ro a publicat o înregistrare audio în care Viorica Dăncilă le transmite parlamentarilor PSD strategia la votarea moţiunii de cenzură şi le explică adevăratele mize: dosare, Secția specială pentru magistraţi, numirea procurorilor. „Miza nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, de secția specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem… și mulți din această sală știu la ce m-am referit. De fapt, asta este miza. Nu vă imaginați că au ca și miză ocupare unor posturi de miniștri pentru care nu au nici un program. Ce să pună în loc? Ce să facă?”, a spus Viorica Dăncilă, potrivit înregistrării publicate de Newsweek.ro. Citește și: Viorica Dăncilă, către parlamentarii PSD, înainte de moţiune: Mizele sunt legate de dosare, de secţia specială, de numirea procurorilor loading...

