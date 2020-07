Barurile din UK, luate cu asalt după ridicarea restricţiilor. "Oamenii în stare de ebrietate nu pot respecta distanţarea fizică"

"O noapte agitată a confirmat ceea ce știam deja, alcoolul și distanțarea socială nu reprezintă o combinație bună", a declarat John Apter, președintele Federației de Poliție din Anglia și Țara Galilor.

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness pic.twitter.com/5lkkCK3zRa