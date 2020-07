Băsescu: Guvernul a greşit flagrant, dar populaţia are obligaţia să se protejeze, nu de dragul guvernului, ci pentru toţi cei implicaţi

Traian Băsescu a fost întrebat dacă este binevenită o eventuală prelungire a stării de alertă, după ce odată cu relaxarea măsurilor numărul cazurilor noi a crescut vertiginos.

"Nu s-a liberalizat regimul, s-a incercat o revenire usor-usor la normal, dar s-a facut prematur si cu o populatie foarte greu de convins ca unele reguli trebuie respectate. Imi pare rau sa o spun, dar asta e, imi asum.

Este clar ca relaxarea s-a facut mult prea devreme, intr-o perioada in care toti spuneam ca se fac prea putine testari si se limita guvernul la a prezenta rezultatele din 2000-3000 de testari pe zi. Erau prezentate ca mari vctorii si pe baza acestora s-au relaxat masurile.

Rezultatul il vedem. Noi nu am atins varful pandemiei.

Asta nu insemna ca populatia nu are responsabilitatile ei. Guvernul a gresit flagrant, dar populatia are obligatia sa se protejeze, nu de dragul guvernului, ci de dragul tuturor celor implicati.

Primul raspunzator de sanatatea mea nu e Orban, sunt eu, daca ma implic in activitati care imi scad sansele sa raman sanatos.

Responsabilitatea e impartita intre populatie si autoritati, care au gresit-o rau, prin incapacitatea de a vedea mutarea urmatoare.

NU mai putem pune niciun fel de baza in ce ar face guvernul, ci trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru sanatatea noastra. Ceea ce fac romanii pe plaje este un semn de lipsa profunda de respect pentru propria sanatate. Ce pretentii sa ai de la guvern, care nu poate din cauza incompetentei?", a declarat europarlamentarul PMP.

Băsescu a comentat şi posibilitatea ca, în cazul în care numărul cazurilor de COVID va creşte în continuare, România să fie izolată de restul Europei.

"Categoric ne putem trezi izolati, pentru ca Europa a trecut de momentul in care nu putea controla procesele, in UE lucrurile au fost puse sub control prin mijloacele pe care noi nu le aplicam. Vom fi izolati, cu efecte economice si sociale dramatice.

Colegii din Parlamentul European nu intelegeau ca noi abia acum ne luptam sa scoatem o lege. Venea intrebarea automat: dar avem decizii ale UE, avem regulamentul international, voi nu sunteti membri? Ba suntem, dar asa ne-a venit noua, sa ne mai facem o lege.

Pana la consecintele economice, as vrea sa constatam, si rog juristii sa spuna guvernului ca adoptamnd regulamentul sanitar international, avem codul penal, avem toata reglementarea legislativa pentru ca guvernul sa ia masurile care se impun.

Am ajuns la aberatia de care discutam, sa ne internam daca aproba un judecator. Pai sa le dam parafe de medici. Aratam incultura si incompetenta clasei politice, in paralel cu o populatie care nu este educata sa se apere singura.

Iar in piata avem edificarea propagandei moscovite, rezultatele se vad. Au ajuns sa demonstreze oameni pentru a spune ca mortii nu sunt morti si virusul e o inventie politica.", a spus fostul preşedinte.

