Băsescu, prima reacţie despre revenirea în ţară a Elenei Udrea: Am vorbit cu ea. Nu cred că va intra în politică

”Cred că a luat o decizie bună. E bine că s-a întors”, a spus, joi seară, la TVR 1, fostul preşedinte Traian Băsescu, întrebat ce părere are despre revenirea în ţară a Elenei Udrea.



Băsescu a precizat că a vorbit cu Elena Udrea şi înainte de a veni în ţară, dar şi după ce a ajuns.



”Era bucuroasă că a revenit acasă. Marea ei problemă a fost că vrea copilul să crească în România”, a mai spus Băsescu.



Întrebat dacă Elena Udrea va reveni în politică, Băsescu a spus: ”Nu cred, prioritatea este, din câte am înţeles, să-şi rezolve problemele din justiţie. Ea îşi pune mari speranţe că fiind rejudecate dosarele…dacă va fi judecată cinstit”.



Elena Udrea a revenit, duminică, în România, alături de mama şi fiica sa.



„Da, m-am întors în România. Am renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiţei mele Eva şi, închiderea procedurii de extrădare”, a scris Udrea luni seara pe pagina sa de Facebook.