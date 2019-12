Traian Băsescu: Raluca Turcan "ţine bâzul, sau nu ştiu cu ce se ocupă, că nu are minister"

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu declară că nu înţelege rostul în Guvern al Ralucăi Turcan, precizând că „ea ţine bâzul”, că nu ştie cu ce se ocupă, neavând minister. În accepțiunea fostului președinte, un ministru fără portofoliu nu are niciun fel de putere. „Dacă e o gaură neagră în Guvern, este Raluca Turcan, al cărei rost nu îl înţeleg. Ea ţine bâzul sau nu ştiu cu ce se ocupă, că nu are minister. Nu sunt supărat pe Raluca Turcan, dar s-a creat o funcţie inutilă. Să fii viceprim-ministru, dar fără să ai un minister, deci fără portofoliu… Un ministru fără portofoliu nu are niciun fel de putere. Dânsa iese doar să dubleze sau să ne explice uneori ce a vrut să spună premierul. Dar înţelegem ce ne spune premierul”, a declarat Băsescu.

Pe de altă parte, Traian Băsescu apreciază alți miniștri ai Cabinetului Orban: Violeta Alexandru, Florin Câțu, Marcel Vela. „E mult mai bun în comunicare decât Guvernul PSD, indiscutabil şi cu oameni cu mult mai multă substanţă decât cei pe care i-a avut Guvernul Dăncilă. Mă uitam la doamna ministru al Muncii. Spre deosebire de Budăi, care vine, ţâfnă majoră, „eu,absolvent de Spiru Haret, care le ştiu pe toate”, ştii „Spiru Haret”. Acolo chiar le ştii pe toate, vă spun aşa şi eu nu discut. Iar când te uiţi în Ministerul Muncii radiografia e cea pe care a făcut-o doamna ministru. De la ţâfnă până la a şti meserie calea-i lungă, dar imaginea e uşor de câştigat de un ţâfnos în raport cu un meseriaş cu decenţă, cum e ministrul Muncii. Cred că e unul din cei mai buni miniştri pe care îi are cabinetul Orban”, a spus Băsescu.

În ceea ce-l privește pe Florin Cîţu, Traian Băsescu apreciază că acesta a început să vorbească ca un adevărat ministru al Finanţelor.

„Un guvern mai bun indiscutabil decât ce a putut oferi PSD-ul. Se pare că până şi Cîţu şi-a revenit, l-am auzit în sfârşit cu un mesaj de ministru de Finanţe, care spune „Controlăm lucrurile şi ştim ce avem de făcut, vom respecta toate obligaţiile care decurg din lege”. În sfârşit, l-am auzit pe Cîţu vorbind ca un ministru de Finanţe, ceea ce e mare lucru”, a explicat fostul şef al statului.

Nici Marcel Vela, ministru de Interne, nu a scăpat de aprecieri: „Vela, ministrul de Interne. Om care a impus desecretizarea convorbirilor cu toate unităţile militare ale Jandarmeriei, cu toate indicativele militare, că indicativele nu se schimbă deşi l-am auzit pe Vela spunând se schimbă. Îmi aduc aminte, eram în armată, în Institutul de Marină şi alarma de război era cu indicativul Radu cel Frumos şi în ‘90 încă am auzit Radu cel Frumos la militari. Deci nu se schimbă cu una, cu două indicativele unităţilor militare. (…) Se pare că cel mai important lucru pe care îl avea de făcut, adică are o bună relaţie cu sindicatele, văd că nu îl atacă, nu se ceartă, dimpotrivă s-au întâlnit, au discutat până când cu sindicatele de la Interne nu e greu să te cerţi. Ei toţi sunt plătiţi ca să acopere părţile negre ale Ministerului de Interne şi de asta estimez că s-ar putea să se certe destul de repede. Vela pare a fi hotărât să facă ceva şi să spună realităţi despre Ministerul de Interne”, a spus Băsescu.

El a menţionat că Ludovic Orban a primit prin funcţia de premier răsplata răbdării şi consecvenţei lui în PNL.

„Orban a adunat experienţă, el fiind un politician care într-adevăr a stat la firul ierbii, a adunat o experienţă, este probabil răsplata răbdării şi consecvenţei lui în 20 de ani de când serveşte în Partidul Naţional Liberal”, a mai spus fostul președinte.