Bătaie cu TOPOARE în Vaslui. Un bărbat a ajuns în comă la spital după ce a făcut scandal în faţa casei fostei iubite

Scandalul uriaş a avut loc în localitatea Docani, comuna Vinderei din Vaslui. Vasile, un bărbat de 37 de ani, nu a suportat gândul că Simona, fosta sa iubită, s-a căsătorit, iar ea şi soţul ei au devenit părinţii unei perechi de gemeni. Din spusele localnicilor, tânărul făcea scandal cu toată familia cuplului. Sâmbătă, 30 mai, tânărul s-a îmbătat, şi-a ameninţat vecinii cu moartea, a aruncat cu pietre şi a rupt poarta şi gardul gospodăriei acestora, conform stiriest.

"M-a amenințat că mă omoară, că îi fac vrăji, a zis că el da foc la tot ce e aici şi face teren arabil. Nu e prima dată când ne trezim cu el în curte. E agresiv şi pus mereu pe scandal. Se îmbată şi face circ. Acum a intrat în ogradă şi a împins poarta peste băiatul meu care mulgea vaca. S-au certat, apoi a plecat la vale, la magazin. S-a întors spre seara şi a facut grătar cu un vecin. Când a plecat de acolo, s-a oprit la poarta mea şi a aruncat cu pietre, a rupt gardul. Am sângele lui pe gard. Am sunat la 112. Eu nu am putut să ies. Nu ştiu ce s-a întâmplat între ei, dar cică băieții mei l-au lovit cu toporul. I-au luat la Vaslui cu mascaţii. Sunt arestați degeaba", a povestit Ana Crăciun, mama celor doi suspecți, pentru sursa citată.

Simona susţine că fostul ei iubit este extrem de gelos.

"Eu am trăit cu el în urma cu aproximativ 1 an. Câteva zile, nu mai mult. Era rău, gelos, bea mult şi umbla după femei. Am plecat la mine acasă, în județul Iași. Nu m-a cautat. Apoi, l-am cunoscut pe Nicușor, pe internet, care e vecin cu Vasile şi am venit aici. De atunci e scandal. Ne amenință mereu cu moartea. Inclusiv pe soţul meu. Trăim cu toţii în teroare! Cumnaşii mei au sărit să ne apere. Erau atacați în curtea lor! S-a ajuns unde s-a ajuns! Putea fi mai rău. Trebuie să facă legea dreptate!”, a spus Simona.

Bărbatul a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu toporul în cap.

"Echipajul medical a găsit pacientul conştient, cu o plagă contuză la nivelul globului ocular drept şi o plagă înjunghiată la nivelul hemitoracelui stâng. I s-au acordat primele îngrijiri şi a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, de unde a fost apoi transferat la Iaşi", a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Dan Ungureanu, conform Agerpres.

Fraţii de 35 şi 41 de ani au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de tentativă de omor.

"Cercetările în cauză sunt efectuate sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.