Bătaie în trafic cu bâte şi cuţite. Un autoturism a fost distrus FOTO

Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada din Craiova a izbucnit un conflict spontan intre mai multe persoane.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, care au gasit la fata locului 3 persoane cu varste cuprinse intre 30 si 35 de ani, din Craiova care au sesizat faptul ca au fost oprite in trafic de un autoturism in care se aflau mai multe persoane care aveau asupra lor obiecte contondente.

Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat faptul ca cele 3 persoane ar fi fost agresate fizic, fiind totodata provocate distrugeri ale autoturismului in care se aflau. In prezent nicio persoana nu s-a deplasat la spital.

Potrivit presei locale, atât agresorii cât și victimele sunt persoane cunoscute din oraș.

In continuare politistii efectueaza cercetari pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, fiind intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de de lovire sau alte violente, amenintare, distrugere si tulburatea linistii si ordinii publice.