Bătaie la o şedinţă de consiliu în Teleorman între primarul liberal şi consilierul social democrat VIDEO

"Au venit consilierii lui din spate, m-au ținut de mâini, m-au imobilizat și când au simțit că este în siguranță s-a repezit cu ambele mâini să-mi scoată ochiul! A ieșit după mine pe hol, din sala de ședințe. M-a făcut infractor! Eu în viața mea n-am plătit o amendă! N-am fost anchetat niciodată, spune Costel Dorobanu, consilier local.

Primarul are o cu totul altă versiune a scandalului.



MIHAIL COJOCARU, Primarul comunei Botoroaga, județul Teleorman: "Am vrut să-i scot ochiul?! Am ieșit pe ușă din sala de ședințe, cea mare și pe hol era mai întuneric. Direct, mi-a dat un pumn în plex! Vicele era în spate, și încă un consilier de la ALDE, i-au zis: ”Băi Costele!” El tot venea să mă-mpingă! Eram cu mapa aceasta în mână, cu ochelarii și cu telefonul în cealaltă! Mi-a dat pumnul acela și după aceea m-a împins spre balustradă. Noroc că l-au tras băieții ăștia că altfel mă arunca peste balustradă! Bineînțeles că l-am împins și eu! Probabil în momentul ăla, când l-am împins, l-oi fi atins la ochi! Avea ochelari! I-or fi intrat ochelarii...asta nu mai știu! Să nu mai vină băut la ședință! Pentru că mirosea a băutură! Tot continuu...”Lasă, că vezi tu după aia! Las, că te...” N-a zis că ”te omor”...”că te...” și-mi arăta la gât! Că s-a dus aseară cu Salvarea...Și eu am fost aseară la spital! Eram mult mai umflat, am stat cu gheață!".

Consilierul PSD este tratat la spitalul din Alexandria. Costel Dorobanțu spune că va face plângere penală împotriva primarului în zilele următoare.