Beirutul, lovit de o nouă tragedie. Incendiu de proporţii în capitala Libanului

Un nou incendiu a izbucnit într-o zonă comercială a Beirutui. O clădire reper a orașului, proiectată de arhitecta Zaha Hadid, și care urma să fie finalizată curând, a luat foc din motive încă necunoscute, potrivit Al Arabiya.

Pompierii au reușit să stingă incendiul la scurt timp. Utilizatorii de pe rețelele sociale din Liban, care încă nu au reşit să depălească trauma provocată de explozia majoră din port, au publicat clipuri video și imagini de la locul incendiului.

Clădirea se află în construcție de ani de zile și ar fi urmat să fie terminată curând, informează sursa citată.

A new fire! A New Day in Lebanon. A HUGE FIRE IS ERUPTING!! At Beirut Souk's at the newly constructed Aishti Building designed by Zaha Hadid in the heart of Beiruts Commercial District. #prayforbeirut