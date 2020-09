O nouă catastrofă în Portul Beirut. Incendiu puternic la un depozit de uleiuri şi anvelope VIDEO

Armata participă la intervenţie cu elicoptere, a anunţat ea într-un comunicat. Înregistrări video postate pe reţele de socializare surpind o coloană de fum deasupra locului incendiului.

Incendiul are loc la o lună de la exploziile uriaşe din portul Beirut, soldate cu 191 de morţi şi 6.500 de răniţi.

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2020

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020