Betty Salam, anunţ de ultimă oră despre starea lui Florin Salam

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Florin Salam și-a anulat toate concertele pe care urma să le susțină în perioada următoare și nu plănuiește o întoarcere pe scenă mai devreme de perioada sărbătorilor de iarnă. Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a celebrului manelist. Acesta s-a confruntat cu mai multe probleme în ultima perioadă.!E foarte bine, adică nu arată de 40 de ani, e un om matur, într-adevăr, dar eu îl văd ca pe un prieten al meu, pentru că așa l-am considerat eu de când eram mică. Să zic că s-a schimbat, nu știu, ar vrea ceva mai mult de la viață, în sensul ăsta, adică să fie totul mai organizat. Eu pentru chestia asta îl apreciez. Nu s-a operat, este bine, dar un om când muncește foarte mult, de la 15 ani până la vârsta asta, e mult. Eu consider că el a muncit cel mai mult de la noi din țară și nu că este tatăl meu, dar avea nevoie de o pauză ca să se poată ocupa și de el și de sănătatea lui, pentru că dacă stai să te gândești, sănătatea e pe primul plan”, a declarat Betty Stoian, la Antena Stars. Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit. Veste GROAZNICĂ despre Florin Salam. Diagnostic TERIBIL pus de MEDICI loading...

