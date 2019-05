Bianca Andreescu s-a retras de la Roland Garros

Bianca Andreescu a acuzat dureri in zona umarului si a hotarat sa nu riste o accidentare mai grava. Miercuri, canadianca de origine romana s-a retras si din proba de dublu si aparusera deja primele semnale ca ar putea lua o decizie similara si la simplu.

SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE se joacă, JOI, în turul al doilea la Roland Garros 2019. S-a anunţat ORA DE START

Bianca Andreescu venea la Roland Garros dupa o pauza de aproximativ doua luni, intrucat s-a accidentat in turneul de la Miami.

In urma acestei decizii, Sofia Kenin se califica in turul trei de la Roland Garros fara sa joace. Ea se va duela in aceasta faza cu invingatoarea dintre Serena Williams si Kurumi Nara.