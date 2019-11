Bombă în showbiz! Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi, decizie de ULTIMĂ ORĂ. Au surprins pe toată lumea

Bianca Drăguşanu a postat acum câteva zile un mesaj pe un site de socializare: "Viața este ca o carte. Fiecare zi este un capitol diferit". Alex Bodi a ştiut că este un mesaj transmis lui, pentru că l-a preluat pe contul său de socializare şi l-a distribuit mai departe.

Acum, cei doi au mers într-un club de fiţe, unde unul dintre prietenii lui Alex Bodi şi-a sărbătorit ziua de naştere. Bianca Drăguşanu s-a simţit foarte bine toată seara, deşi acum o săptămână îşi acuza soţul de agresiune.

Bianca Drăguşanu, dezvăluire-bombă înainte de divorţ. De ce se teme de Alex Bodi

"Bianca a povestit, încă de dinainte de a se căsători, că sunt niște probleme. Că Alex este foarte impulsiv, că ar fi agresat-o, dar nu povestea prea multe. Era convinsă că va reuși să îl liniștească... Nu se plângea des, dar adeseori era speriată de ieșirile lui și de felul cum interacționau. Când am întrebat-o de ce s-a căsătorit totuși cu Alex dacă el e violent, a răspuns simplu: că îl iubește și îl iartă...", a spus o prietenă apropiată de-ale Biancăi Drăgușanu pentru WOWbiz.ro.

Alex Bodi, dezvăluiri-şoc despre Bianca Drăguşanu. Cuvinte grele folosite de afacerist

"Pe 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ. Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea", a declarat Alex Bodi.